Prix de la justice du Québec: reconnu après un long combat pour les victimes d’agressions

Après un silence de plus de 60 ans sur les sévices sexuels qu’il a vécus dans sa jeunesse, un octogénaire de Sherbrooke a été récompensé pour avoir lutté activement pour l’abolition du délai de prescription.

La vie de Gaétan Bégin a pris une tournure importante en 2015, alors qu’il s’est libéré d’un secret devenu trop lourd à porter. Alors âgé de 74 ans, l’homme s’est ouvert pour la première fois sur les agressions sexuelles dont auraient été victimes ses frères et lui, il y a plus de 60 ans, lesquelles auraient été commises par l’abbé Rosaire Giguère, décédé en 1974.

La vie de l’homme, après qu’il s’est libéré de ce pénible fardeau, a complètement changé.

«Ç’a été le grand départ pour ne plus avoir honte. Ç’a été une délivrance, laisse-t-il tomber. Quand on a eu assez de douleurs, on recherche le plaisir. C’est ça que je voulais.»

Cette délivrance lui a donné une motivation inébranlable et il s’est impliqué dans la lutte pour l’abolition des délais de prescription pour poursuivre au civil un présumé agresseur. Autrefois fixé à 30 ans, ce délai est désormais aboli depuis juin 2020.

Une victoire pour laquelle, sans le savoir, il se battait depuis le jour où il a subi l’injustice d’une agression sexuelle.

«Dans ma tête d’enfant, lorsque j’ai été agressé, c’est ça que je cherchais: la justice», poursuit M. Bégin.

La semaine dernière, il a reçu le Prix de la justice du Québec, qui représente pour lui une reconnaissance concrète du gouvernement envers ses nombreux efforts.

«Quand j’ai commencé mon combat, je ne savais même qu’il faisait des médailles pour cette lutte que je menais», lance-t-il en riant.

La justice avant de partir

Il ne regrette, évidemment, aucun des efforts déployés pour aider les victimes d’agressions sexuelles. Au fil des ans, M. Bégin a souvent répété le même souhait : obtenir justice avant de partir, pour son bien à lui, mais aussi pour celui de sa famille.

«Avec les déceptions qu’on a eues, pendant des années, je me demandais si un jour, avant de partir, j’allais pouvoir dire à mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants qu’au Québec, on a un système de justice qui va protéger les générations futures, qui va protéger ma famille», rappelle M. Bégin.

Son parcours lui a aussi donné la motivation de s’impliquer dans une action collective supérieure contre le diocèse de Québec, pour des agressions sexuelles commises depuis 1940. Il y a quelques années, il était loin de se douter qu’il ferait une différence et qu’il retrouverait la joie de vivre.

«En 2015, j’étais démoli. Puis aujourd’hui, je me sens en pleine forme. Je suis reconstruit. Et les quelques années qu’il me reste, je veux les partager avec ma famille», termine-t-il.