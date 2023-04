Un peu plus de 110 000 ménages toujours dans le noir

Environ 113 000 familles québécoises étaient toujours dans le noir au moment d’entamer la journée de Pâques, dimanche.

La vaste majorité des foyers toujours privés d’électricité se trouvaient sur l’île de Montréal, avec quelque 78 000 clients appelés à se débrouiller sans courant.

Les principales pannes, affectant des centaines de clients, étaient principalement répertoriés dans l’ouest de l’île, tandis que de nombreuses plus petites pannes étaient réparties dans les quartiers centraux.

Hors de Montréal, on comptabilisait toujours un peu plus de 13 600 abonnés sans électricité un peu partout en Outaouais et près de 12 700 clients dans le noir en Montérégie, principalement concentré dans l’ouest de la région vers Vaudreuil-Dorion et les municipalités avoisinantes.

Du côté de Laval, un peu moins de 7300 ménages étaient toujours dans le noir, un nombre qui chute à moins de 1500 dans les Laurentides et Lanaudière mis ensemble.

Samedi, Hydro-Québec avait indiqué qu’elle espérait avoir rebranché 1 million de ses abonnés d’ici dimanche soir, un objectif pratiquement atteint dès le lever du soleil.

Environ 1500 monteurs de ligne ont été déployés pour rétablir le réseau. «Les pannes restantes affectent un plus petit nombre de clients, ce qui explique que la progression puisse sembler moins rapide», a toujours averti Hydro-Québec.

«Nous sommes conscients que la situation est difficile et que plusieurs sont maintenant en panne depuis une longue période. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour rétablir le service dans les plus brefs délais», a ajouté la société d’État en remerciant les gens touchés pour leur patience.