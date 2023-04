Un restaurant de Laval victime d'extorsion se dit abandonné par ses assureurs

Un restaurant familial de Laval frappé par la vague d’extorsions et d’attaques contre des commerçants du grand Montréal dénonce être à la merci des criminels après avoir été abandonné par ses assureurs, ce qui force sa fermeture pour une durée indéterminée.

• À lire aussi: Lutte à l’extorsion: les policiers veulent mettre fin à la vague de menaces contre les commerçants

«J’ai quelque chose à dire aux criminels : ce n’est pas eux qui vont faire la loi à Laval [...]. Ce n’est pas eux qui vont fermer notre restaurant», lance Mona El Dib, copropriétaire de Nuits de Beyrouth, installé sur le boulevard Curé-Labelle.

Le restaurant lavallois a été vandalisé à quatre reprises en seulement huit mois après avoir refusé de collaborer avec le monde interlope.

Bien qu’aucun sou n’aurait été réclamé à sa compagnie d’assurance, cette dernière a décidé de mettre fin récemment à sa couverture. Sans celle-ci, le commerce ne peut plus poursuivre ses activités.

«On n’a pas eu de délais convenables pour changer de compagnie, relève Kevin Al-Sabek, dont les parents sont aussi copropriétaires. On a travaillé dur pour se faire un nom, et du jour au lendemain, nous fermer les portes et nous empêcher de rentrer, c’est injuste.»

Aucune autre entreprise n’aurait voulu leur venir en aide, indique Mona El Dib.

«C’est quelque chose d’inacceptable, le gouvernement ne devrait pas tolérer ça», insiste-t-elle.

Laurent Lavoie / JdeM

Preuve de solidarité

Dans une démonstration de solidarité, au moins une centaine de personnes issues de la communauté libanaise se sont ressemblé samedi après-midi devant le commerce.

L’établissement est le théâtre de nombreuses célébrations depuis des années, se forgeant ainsi une place bien spéciale dans le cœur de la diaspora, ont relaté les personnes rencontrées par Le Journal.

«Si ce n’est pas pour un baptême, c’est pour une première communion, une fête, Pâques, souligne Patrick Eid, un client régulier. C’est sûr qu’on est là pour être solidaire, mais on n’est pas censé être rendu à ce point-là.»

«Ce n’est pas normal», ajoute Fariol El Dib.

Mèche

Rappelons que depuis un an, plusieurs commerçants de Montréal, Laval et de la Rive-Nord ont été victimes de menaces, d’agressions armées et d’incendies criminels, notamment.

Erik Peters / Agence QMI

Les policiers lavallois ont d’ailleurs décidé, devant l’ampleur du phénomène, d’unir leurs forces avec celles des policiers de Montréal et de la Sûreté du Québec pour mettre en place le projet Mèche.

Selon nos informations, le modus operandi des groupes criminels consiste à approcher des propriétaires de commerce en exigeant une somme d’argent, en échange d’un soi-disant service de protection.

Dans le cas d’un refus de paiement, les bandits y vont de menaces de mort et laissent planer la possibilité que l’établissement soit incendié.

-Avec la collaboration d’Antoine Lacroix