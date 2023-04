Comment aider mon homme à parler?

Je vis depuis cinq ans avec un homme qui a du mal à exprimer sa sensibilité. Bien qu’avec certaines différences, il est globalement bâti sur le modèle du mâle d’autrefois, celui qui se réalisait dans sa capacité à bien faire vivre financièrement sa famille, à exécuter au mieux les grosses tâches domestiques, ainsi qu’à jouer au hockey avec ses gars.

Il voudrait qu’on fasse des enfants ensemble, mais il y a une partie de moi qui s’y oppose, vu que j’ai été éduquée par une mère féministe qui m’a appris que c’est dans l’égalité qu’un couple se construisait. J’aime mon chum, mais je n’aime pas cette partie de lui qui s’accroche à un passé révolu et qui le rend parfois rebutant à mes yeux. Comment l’aider à changer ?

Féministe aimant les hommes

J’ai eu vent de la publication récente d’un essai écrit par Mickaël Bergeron qui traite en particulier de la question d’égalité des sexes et de la masculinité dite toxique, qui a pour titre Cocorico-Les gars faut qu’on se parle. Comme la majorité des hommes est plus sensible au discours d’un autre homme que celui d’une femme, et que dans cet ouvrage l’auteur vise « ... à inciter ses semblables à s’impliquer dans l’édification d’une société plus équitable et plus saine pour tous... », peut-être votre chum y trouvera-t-il matière à réflexion.