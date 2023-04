Comment protéger ses plantes des insectes

L’inconvénient majeur de la culture du concombre est que celui-ci est fréquemment attaqué par la chrysomèle, un insecte jaune strié de noir dont la larve est rouge orangé.

• À lire aussi: Sept variétés de concombres à découvrir cet été

La chrysomèle a une préférence pour le concombre, mais elle mange aussi le feuillage et les fleurs de la plupart des végétaux faisant partie de la famille des cucurbitacées (citrouille, courges et melon).

Malheureusement, en plus de dévorer les plants, cet insecte est vecteur de maladies comme l’oïdium et le flétrissement bactérien, disséminant ces maladies partout où il passe, faisant ainsi jaunir, flétrir et mourir le feuillage des concombres.

La méthode la plus efficace pour éviter les ravages des chrysomèles est de cultiver vos plants sous un abri. L’idéal est de faire pousser les concombres sous une petite structure couverte en permanence d’un agrotextile, une sorte de voile translucide qui protège les plantes des insectes sans toutefois empêcher la lumière du soleil de toucher leur feuillage.

Par contre, comme les insectes pollinisateurs n’ont pas accès aux plants de cette façon, il vous faudra faire la pollinisation des fleurs à la main à l’aide d’un pinceau.