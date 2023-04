Crédit pour la TPS/TVH: l’Agence du revenu accuse des retards

Certains consommateurs canadiens admissibles n’ont toujours pas reçu leur crédit pour la TPS/TVH en raison d’un problème technique à l’Agence du revenu du Canada (ARC), mais cette dernière assure qu’elle sera en mesure de la verser le 14 avril.

«Nous pouvons confirmer que les Canadiens qui sont inscrits au dépôt direct recevront leur paiement le 14 avril 2023. Pour les Canadiens qui reçoivent leur versement par la poste, les chèques seront envoyés la semaine suivante», a déclaré l’agence nationale sur son site Internet dimanche.

L'ARC a également assuré qu’elle travaillait à régler ce problème pour envoyer les versements le plus rapidement possible.

Le versement aurait dû arriver le 5 avril. Les crédits annuels arrivent en quatre versements: les 5 juillet et 5 octobre, ainsi que les 5 janvier et 5 avril.

Le crédit pour la TPS/TVH est un montant d’argent non imposable et versé tous les trois mois à des foyers à faible revenu. Il correspond en réalité aux taxes que les consommateurs paient sur leurs achats et services.

Il existe également des programmes provinciaux.

Ce problème technique intervient alors que les syndicats de l’ARC ont voté un mandat de grève effectif au 14 avril 2023.

Qui est admissible à ce crédit?

• Être résident du Canada aux fins de l’impôt au début du mois du versement

• Avoir 19 ou plus, avoir ou avoir déjà eu un époux ou conjoint de fait ou avoir été ou être le parent d’un enfant qui habite avec vous

• Avoir rempli une déclaration de revenus d’impôt

• Posséder un numéro d’assurance sociale