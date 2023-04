Depeche Mode au Centre Vidéotron: plus en vie que jamais

Le concert de Depeche Mode n’était vieux que de trois chansons, dimanche soir, au Centre Vidéotron, lorsque Dave Gahan a brandi son pied de micro à bout de bras, comme s’il soulevait un trophée, pendant que la foule savourait les dernières notes de Walking In My Shoes.

Ce geste triomphal était-il sa façon de nous dire que la formation britannique était plus vivante que jamais, un peu moins d’un an après le décès de son claviériste et membre fondateur Andrew Fletcher ?

En tout cas, lors de cette douce journée de Pâques qui annonçait enfin le printemps dans la capitale, les deux seuls survivants de l’alignement original de Depeche Mode, Dave Gahan et Martin Gore, ont fait un formidable pied de nez à la mort.

Vingt-deux ans après sa dernière visite à Québec au Colisée, le désormais duo a offert une prestation électrisante, jubilatoire à tous les niveaux, dans un Centre Vidéotron bondé.

RENE BAILLARGEON / AGENCE QMI

L’évolution

L’énergie déployée par Dave Gahan, le jeu inspiré du plus effacé Martin Gore et le choix judicieux des chansons, il n'y avait rien à redire.

Tout cela sans oublier, évidemment, l’hommage discret, mais bien senti, rendu à leur ami Fletch. Celui-ci a été dignement salué à la fin de World In My Eyes,pendant que des photos le remontrant dans ses jeunes années défilaient à l’écran.

Pendant deux heures, Depeche Mode a essentiellement revisité son répertoire, en n’oubliant aucune époque. Les succès, les chansons du dernier-né Memento Mori et les pièces moins connues se mélangeaient à merveille,

Cela nous a permis de constater l’évolution du son du groupe au fil du temps. Le contraste est particulièrement frappant lorsque des titres synthpop comme Just Can’t Get Enough ou Everything Counts, tirés de leurs premiers albums au début des années 1980, cohabitent avec les succès propulsés par la guitare que sont I Feel You ou Personal Jesus.

RENE BAILLARGEON / AGENCE QMI

Introspectif

Si la soirée s’est surtout déroulée sur une note festive, Depeche Mode a quand même placé un segment plus introspectif à mi-chemin. On y a notamment entendu une très belle Precious et la méditative Speak To Me, où Gahan semblait s’adresser à son collègue disparu.

Il convient aussi de signaler le jeu sans bavure des musiciens de tournée Christian Eigner et Peter Gordeno, ces travailleurs de l’ombre dont l’apport a été essentiel à la réussite du spectacle, de même que la sonorisation impeccable, grâce à laquelle on pouvait clairement entendre toutes les paroles.

Dans un amphithéâtre, ce n’est pas la norme, vous en conviendrez.

Le point d’orgue du concert a évidemment été Enjoy The Silence, livrée dans un autre de ces moments de communion euphorique entre un artiste et son public dont on ne se lasse jamais.

Depeche Mode sera au Centre Bell de Montréal, mercredi.