Agressions sexuelles au Musée de la civilisation: il n’avait pas son permis d’agent de sécurité

L’agent de sécurité qui est accusé d’avoir agressé sexuellement des visiteuses du Musée de la civilisation travaillait pour la firme GardaWorld sans même avoir son permis d’agent du Bureau de la sécurité privée (BSP), pourtant obligatoire, selon la loi.

• À lire aussi: Musée de la civilisation: un agent de sécurité aurait agressé sexuellement des visiteuses

Une rapide recherche au registre des agents inscrits au BSP permet de constater que le nom de Gabriel Chabot-Gagné n’y apparaît nulle part.

L’entreprise GardaWorld, qui a le contrat de surveillance du Musée de la civilisation, confirme que l’accusé n’était effectivement pas titulaire du permis obligatoire, mais elle précise qu’il était en voie de l’obtenir.

« M. Chabot-Gagné suivait une formation d’agent de sécurité au moment des faits reprochés et son permis devait être délivré au cours des jours subséquents », a indiqué par courriel au Journal la direction du géant de la surveillance.

GardaWorld souligne avoir embauché l’homme de 24 ans le 30 septembre 2022. Les faits qui lui sont reprochés seraient survenus à peine une semaine et demie plus tard.

« Dans le cadre de son affectation au musée, il a travaillé un total de sept jours, incluant deux jours de formation », détaille la relationniste du musée, Anne-Sophie Desmeules.

Lucratif contrat

L’incident aurait eu cours en marge d’un lucratif contrat qui unit la firme GardaWorld et le Musée de la civilisation depuis au moins une dizaine d’années.

Entre 2012 et 2022, l’établissement a octroyé pour 18 M$ en contrat à la firme montréalaise pour assurer les « services de gardiennage », soit la sécurité du complexe muséal.

Et cette entente a été renouvelée le 31 octobre dernier, selon les données publiées sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement, à un montant de 1,7 M$. Le contrat est d’un an, avec quatre options de renouvellement de 12 mois chacune, pour un total possible de cinq ans.

La direction du musée affirme que le contrat de service avec Garda stipule clairement que ses agents doivent avoir les certifications nécessaires et qu’il est de la responsabilité du prestataire de services de s’en assurer.

Amende possible, mais minime

À la suite de la mise en accusation de Gabriel Chabot-Gagné, qui n’avait aucun antécédent criminel avant cette affaire, GardaWorld assure avoir modifié ses pratiques quant à la validation des permis de pratique de ses employés.

Même son de cloche du côté du Musée de la civilisation, qui affirme avoir discuté de la question avec l’entreprise de sécurité.

« Nous avons, dès le 10 octobre dernier, ajouté des exigences avec notre fournisseur de services et évaluons les possibilités et façons de resserrer encore davantage les mécanismes de prévention », indique la direction.

Le sous-traitant s’expose tout de même à des sanctions du Bureau de la sécurité privée pour avoir enfreint la Loi sur la sécurité privée. Toutefois, ces amendes, dans le cas d’une première offense, sont minimes pour un géant de la sécurité qui brasse des milliards de dollars comme GardaWorld.

ARTICLE 117 DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ PRIVÉE

«Quiconque a à son service une personne [...] qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent conformément à cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5000 $.»

►Quand on l’a questionné pour savoir si GardaWorld avait été sanctionné dans le dossier Gabriel Chabot-Gagné, le Bureau de la sécurité privée n’a pas répondu à la demande du Journal.