Inconnu ici, ce Québécois est une vedette en Corée du Sud

Personne n’aurait pu prédire qu’un joueur de jeux vidéo de Beauport irait s’établir en Corée du Sud un jour pour devenir, quelques années plus tard, une vedette de la télé qui vient d’ouvrir son propre restaurant gastronomique.

Le parcours de Guillaume Patry, aujourd’hui âgé de 40 ans, n’a rien de conventionnel.

Sa mère, Claire Guay, toujours résidente de Beauport, a même encore du mal à croire que son fils cadet a autant de succès, à l’autre bout du monde.

«Même moi je suis connue en Corée!» lance-t-elle en riant, comme elle a participé elle aussi à quelques émissions de télévision coréennes en compagnie de son fils, dont certaines ont été produites pour Netflix.

Photo fournie par Claire Guay

Dans la rue, à Séoul, Guillaume admet qu’il se fait souvent reconnaître, en échange de quelques égoportraits.

Depuis qu’il s’est établi en Corée il y a 23 ans, Guillaume a participé à près d’une vingtaine d’émissions de télé, dont la première en 2014, Abnormal Summit, qui a été un «très gros succès», dit-il.

Après cette aventure qui a duré quatre ans, les contrats se sont enchaînés, raconte-t-il.

Si bien qu’encore aujourd’hui, il est invité sur différents plateaux de télé chaque semaine, en plus d’être la tête d’affiche de plusieurs publicités.

Capture d'écran tirée de YouTube

Capture d'écran tirée de YouTube

Capture d'écran tirée de YouTube

«La première fois que je suis allée en Corée, c’était lors d’un tournoi de jeu vidéo, il avait 17 ans. Je le voyais, il signait des autographes et je voyais les petites filles amener des fleurs et des toutous. C’est à ce moment-là que j’ai su que ça deviendrait gros », explique Mme Guay au bout du fil.

Des jeux vidéo à la restauration

Ainsi, jouissant d’une notoriété, il a récemment décidé de réaliser un autre de ses rêves, soit celui d’ouvrir son tout premier restaurant gastronomique.

Appelé «Racinée», le petit établissement de 14 places se spécialise en cuisine fusion, qui marie des plats européens et coréens.

Photo fournie par Guillaume Patry

«Je n’ai pas d’expérience en restauration, mais je suis un grand amateur de vin et de bouffe. Je me suis entouré d’un chef belge, entre autres, qui a quitté un restaurant deux étoiles Michelin pour venir travailler avec nous», explique le Coréen d’adoption.

Le restaurant, qui est accessible uniquement sur réservation, est situé au cœur de Séoul, dans le chic quartier de Gangnam, où les bars sont nombreux et la vie nocturne, à son comble.

C’est d’ailleurs le quartier dépeint par le chanteur Psy dans sa populaire chanson portant le même nom.

«C’est un quartier très vivant, où tu peux te commander à manger à n’importe quelle heure et à peu près n’importe où. Il y a toujours quelque chose à faire. En tant que petit gars de Beauport, quand je suis arrivé ici la première fois, j’étais impressionné», raconte Guillaume.

Bientôt papa

Le quadragénaire partage donc aujourd’hui son temps entre son restaurant et le golf, une autre de ses passions.

Marié depuis près de deux ans, il attend par ailleurs son premier enfant, une petite fille, qui naîtra en juillet.

Photo fournie par Guillaume Patry

Le parcours de Guillaume Patry

1999: Il participe à son premier tournoi du jeu vidéo StarCraft en Corée du Sud.

2000: Il s’établit à Séoul, en Corée du Sud, où il enchaîne les tournois de jeux vidéo.

2004: Il prend sa retraite en tant que gamer.

De 2004 à 2014: Il gagne sa vie en jouant au poker en ligne.

2014: On l’approche pour l’émission télévisée coréenne Abnormal Summit, qui durera quatre ans.

2022: Il ouvre son restaurant gastronomique Racinée, situé en plein cœur de Séoul.