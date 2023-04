«Je me dis que ce seront mes derniers matchs à Chicago» – Jonathan Toews

Même si son départ de Chicago n’a rien d’officiel, le capitaine des Blackhawks, Jonathan Toews, préfère se dire que les trois derniers matchs de la campagne 2022-2023 constitueront son ultime tour de piste avec son équipe de toujours.

Le joueur de centre de 34 ans est à l’étape de la visualisation. Ses coéquipiers et lui affrontaient le Wild du Minnesota lundi soir, avant de rentrer à domicile pour le dernier match au United Center. Les Hawks termineront la saison à Philadelphie, jeudi.

«Personnellement, je me dis que ce seront mes derniers matchs à Chicago», a mentionné samedi au Chicago Sun-Times le Manitobain.

Ce n’est pas un secret que Toews commence à ne plus se sentir à sa place en Illinois dans un club en reconstruction. Les prochaines années devraient être longues et le vainqueur de trois coupes Stanley sera libre comme l’air cet été.

De plus, les départs de ces comparses Patrick Kane, Alex DeBrincat et Brandon Hagel dans les derniers mois ont fait mal.

Mélange d’émotions

Par-dessus le marché, Toews doit toujours composer avec les effets à long terme de la COVID-19. Ayant raté toute la saison 2020-2021, il s’était à nouveau éloigné des Blackhawks le 21 février pour cette raison. Il est revenu au jeu le 1er avril et récolté deux points en quatre duels.

«J’ai vraiment travaillé fort et mis beaucoup d’énergie pour être en mesure de revenir dans la formation avant la fin de la saison pour avoir l’occasion de jouer et d’en profiter, a-t-il expliqué. Je dois tellement aux partisans et aux gens de cette ville pour avoir rendu si spécial d’avoir été un Blackhawk toutes ces années. Je dois beaucoup à l’organisation, elle m’a tout donné.»

Toews a passé les 15 premières campagnes de sa carrière à Chicago, disputant plus de 1000 rencontres. Qu’il finisse par partir ou rester, les amateurs devraient lui réserver un bel accueil mardi dans la ville des vents.

«C’est dur de prédire à quoi ressembleront les émotions. Mais il n’y a aucun doute qu’elles commencent à se faire sentir», a-t-il admis.