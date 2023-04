«Je n’ai pas le sentiment du devoir accompli» - Bennedict Mathurin

Le Québécois Bennedict Mathurin a terminé sa première saison dans la NBA avec le sentiment de ne pas en avoir fait suffisamment.

C’est ce qu’il a indiqué en conférence de presse lundi, lors du bilan des joueurs des Pacers de l’Indiana. La formation a conclu sa campagne 2022-2023 dimanche soir et a maintenu un dossier de 35-47. En vertu de leur 11e place au classement dans l’Association de l’Est, les joueurs des Pacers n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires.

«J’ai toujours été très dur envers moi-même et j’ai l’impression de ne pas avoir accompli ce que je voulais faire», a indiqué Mathurin.

«C’est toutefois une bonne chose, parce que je n’ai pas le sentiment du devoir accompli, a-t-il ensuite ajouté. Je vais travailler deux fois plus fort cet été pour devenir un meilleur joueur.»

Le natif de Montréal-Nord a maintenu des moyennes de 16,7 points, 4,1 rebonds et 1,5 mention d’assistance par partie à son premier tour de piste dans le circuit Silver.

«Mon plus grand apprentissage a été d’apprendre à composer avec les hauts et les bas, ainsi qu’avec les épreuves», a analysé le joueur repêché avec le sixième choix au total du dernier encan de la NBA.

Heureux de sa relation avec son coach

Mathurin a aussi été questionné sur sa relation avec l’entraîneur-chef Rick Carlisle, qui n’a pas toujours été tendre avec lui.

«Je me trouve chanceux d’avoir un entraîneur qui est dur avec moi, a dit le jeune homme de 20 ans. Ça me prouve qu’il veut le meilleur pour moi. Hier [dimanche], pendant le dernier match de notre saison, il m’a retiré de la partie parce que je me suis fait déjouer. C’était notre dernier match et je voulais jouer, mais il en a profité pour m’apprendre une leçon.»

«Le fait qu’il a été strict et dur avec moi, ça m’a aidé à passer à travers ma première saison. J’espère vivre plusieurs autres saisons avec lui.»

Mathurin a expliqué qu’il avait l’intention de reprendre l’entraînement assez rapidement. Il sera également de retour au Québec d’ici quelques semaines. En juin, il se rendra d’ailleurs dans une école secondaire de la grande région métropolitaine dans le cadre de la campagne de sensibilisation «Vapoter, c’est pas ta game». Mathurin est le porte-parole de cette initiative du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS).