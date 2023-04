«La Voix»: la gagnante Sophie Grenier sait ce qu’elle veut

Suite à sa victoire à «La Voix», Sophie Grenier a déjà une idée bien précise de ce qu’elle veut présenter au public dans l’avenir. Des chansons en français et différents styles musicaux devraient être au menu de son album.

Les confettis jonchaient encore le sol du grand plateau de «La Voix», dimanche soir, que Sophie Grenier pensait déjà à la suite. Sous son apparence douce et frêle, la jeune femme de 17 ans sait ce qu’elle veut. «C’est vraiment de la musique que je veux faire dans ma vie, je suis tellement contente, a-t-elle confié à l’Agence QMI. J’aimerais me mettre le plus vite possible au travail pour faire mon album. Je me connais assez bien comme artiste, et avec l’expérience de «La Voix», je me connais encore mieux.»

Pour cet album à venir, elle souhaite écrire des chansons qui la décrivent et lui ressemblent, en plus d’y inclure sa version de «L’oiseau», une chanson qui a provoqué l’engouement du public autour d’elle.

Différents styles

Avant de participer à l’émission, Sophie Grenier a sorti «Escape», un EP de quatre chansons en anglais.

«J’ai travaillé avec une productrice anglophone, c’était donc difficile de le faire en français. Mais pour mon album, c’est sûr que je veux que ce soit uniquement en français. Mario Pelchat a sa propre maison de disque au sein de Musicor, je pense qu’il va pouvoir m’aider avec ça.»

Si elle a principalement interprété des chansons relativement tranquilles durant son parcours, elle souhaite explorer d’autres styles à l’avenir. «Quand j’ai commencé à chanter, je me tenais dans un registre plus rock. Une des premières chansons que j’ai interprétées, c’était «Zombie», de The Cranberries. J’écoutais aussi beaucoup Imagine Dragons. Ensuite, je me suis tourné vers les balades, car c’est ma force. Il y aura peut-être des surprises sur mon disque.»

Assez réservée dans la vie, elle confie que la musique l’aide à s’exprimer et à s’extérioriser.

«Quand j’embarque sur une scène et que je commence à chanter, je me sens totalement à l’aise. La scène est ma maison.»

Soutien parental

Même si ses parents étaient un peu craintifs quand elle a émis vouloir faire carrière en musique, Sophie Grenier peut compter sur leur soutien indéfectible.

«Quand j’ai commencé à suivre des cours de chant, ils se demandaient si c’était utile. Mais ils ont réalisé que chanter était vraiment ce que je voulais faire.»

Actuellement en douzième année (l’équivalent de la première année du Cégep en Ontario), la jeune femme est confiante pour son avenir.

«J’espère pouvoir réussir à finir mon année. Ça va être difficile de me concentrer là-dessus, mais je pense que je devrais y arriver. Mon école est derrière moi et me soutient, on va trouver une façon pour que ça fonctionne.»

Un coach admiratif

Mario Pelchat ne tarit pas d’éloges sur sa protégée, qu’il a déjà invité à venir chanter à son vignoble durant l’été.

«Je suis tellement fier de Sophie, son parcours a été impeccable, a-t-il raconté, avec des étoiles dans les yeux. Elle a une voix juste, elle est dans la douceur et la retenue. Elle a seulement 17 ans, tout est à venir, tout est à faire. Mais elle a déjà une identité, son timbre est magnifique et feutré.»

Les deux ont d’ailleurs un nouveau point commun depuis dimanche.

«Elle a seulement 17 ans, c’est l’âge auquel j’ai commencé moi aussi. Comme elle, j’ai gagné mon premier concours au même âge, tout est dans tout.