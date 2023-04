Le producteur de cannabis Hexo acquis par un rival américain

Le producteur de cannabis canadien Hexo Corp a été acquis par son rival américain Tilray Brands Inc pour 56 millions $ US (environ 75 millions $ CAN).

Tilray Brands, qui assurait déjà être le joueur le plus important sur le marché canadien du cannabis, s’assure avec l’acquisition d’Hexo de consolider sa domination du marché.

«L’acquisition [...] fait suite à l’alliance stratégique couronnée de succès entre les deux compagnies et positionne Tilray pour une croissance continue au Canada, le plus grand marché de cannabis fédéral légal au monde», a plaidé l’entreprise basé à Ney York et à Leamington, en Ontario.

Aux yeux d’Hexo, la fusion était la voie à suivre.

«Alors que nous avons commencé à travailler avec Tilray au cours de la dernière année, la valeur que nous avons tirée de la combinaison de nos entreprises pour compétitionner et susciter une croissance profitable sur le marché canadien hautement fragmenté est immédiatement apparue claire», a fait valoir le président d’Hexo, Mark Attanasio, par communiqué.

Le marché du cannabis a vu le prix du gramme chuter de façon importante depuis la légalisation de la marijuana, plongeant l’industrie dans la tourmente et entraînant des centaines de mises à pied.

Tilray et Hexo sont tous les deux des fournisseurs de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

L’action d’Hexo s’est envolée en bourse lundi, passant de 1,72 à 2,23 $, en hausse de 31,2 %.