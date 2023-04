Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent et il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art!

A Body Called Paula

Photo courtoisie, Sirkku Ketola

Engramme

Jusqu’au 6 mai, mercredi au vendredi de 12 h à 17 h, samedi et dimanche de 13 h à 17 h

Dans le cadre de cette exposition dont le processus s’étend sur 10 ans dans différentes parties du monde, l’artiste Sirkku Ketola réalise des performances (12, 14 et 15 avril de 13 h à 16 h) pendant lesquelles elle imprime sur un ruban de papier des ornements qui se chevauchent et se superposent.

► Gratuit, engramme.ca

Les Fabuleuses

Photo tirée du site web premieracte.ca

Premier Acte

Du 11 au 22 avril, 15 h ou 20 h

Dans cette production d’À Gorge Déployée, six jeunes adultes de la communauté LGBTQ+ se retrouvent dans un appartement pour se préparer en vue de la Pride, la marche des fiertés. Le texte et la mise en scène de Pierre-Olivier Roussel révéleront leurs discussions flamboyantes, saupoudrées d’un air de Broadway.

► 21 $, 24 $, 28 $, premieracte.ca

Ludovick Bourgeois – Rêveur

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

12 avril, 20 h

Il s’agit de la première médiatique du tout nouveau spectacle de Ludovick Bourgeois, qui revient sur scène présenter les chansons de son plus récent opus, le troisième, intitulé Rêveur.

► Entre 30,80 $ et 41,00 $, sallealbertrousseau.com

Festival Québec BD (FQBD)

Photo courtoisie, Québec BD

Centre des congrès de Québec et aux quatre coins de la ville

Du 12 au 16 avril, horaire varié

Pour sa 36e présentation, le FQBD se joint au Salon international du livre de Québec pour présenter une centaine d’animations, de rencontres et d’ateliers variés, dont l’exposition Tristan Demers : Zoom sur 40 ans de carrière. De plus, le FQBD déploiera des activités aux quatre coins de la ville, proposant notamment le Grand Quiz BD d’E=Hergé2, la soirée cabaret Improvise-moi une BD, le spectacle Géolocaliser l’amour, etc.

► De 0 $ à 12 $, quebecbd.com

Jérémy Ferrari – Anesthésie générale

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

16 avril, 20 h

Après avoir abordé les thèmes de la religion et de la guerre dans ses premiers spectacles, l’humoriste, comédien, auteur, metteur en scène et producteur français, Jérémy Ferrari s’attaque maintenant à la santé, avec son one-man-show intitulé Anesthésie générale.

► Entre 36,10 $ et 61,50 $, sallealbertrousseau.com

Chris de Burgh & Band

Grand Théâtre de Québec

12 avril, 19 h 30

Chanteur au succès planétaire, Chris de Burgh cumule plus de 50 ans de carrière, plus de 50 millions d’albums vendus et plus de 280 chansons à son répertoire, dont The Lady in Red, l’une des chansons les plus jouées sur la planète, qui a atteint la première position dans 47 pays.

► À partir de 82,33 $, grandtheatre.qc.ca

Salon international du livre de Québec (SILQ)

Centre des congrès de Québec et Théâtre Capitole

Du 12 au 16 avril, dès 9 h

Plus de 1000 auteurs et autrices, quelque 350 maisons d’édition et entre 70 000 et 80 000 visiteurs sont attendus au SILQ cette année, réservant une foule de rencontres, de discussions et de découvertes littéraires enrichissantes. De plus, assistez à l’« Auteur.e studio », qui accueillera notamment Janette Bertrand, Margaret Atwood et Marc Levy, au Théâtre Capitole.

► À partir de 8 $, silq.ca

Suzane

Photo tirée du site web evenko.ca

L’Anti Bar & Spectacles

14 avril, 20 h

La chanteuse française électro Suzane s’arrête à Québec pour charmer son public avec ses textes qui racontent des histoires sur des rythmes rendant ces chansons uniques. Pour l’occasion, elle sera accompagnée d’une invitée spéciale : Laurie.

► 28,64 $, 18 ans et plus, evenko.ca