LHJMQ: le Drakkar est toujours vivant

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau est toujours en vie et l’a prouvé de belle façon, lundi soir, quand il a signé une victoire spectaculaire de 4-3, en prolongation, sur les Wildcats de Moncton.

Acculés au pied du mur dans cette série huitième de finale, les Vikings du navire ont refusé d’abdiquer grâce à ce triomphe in extremis, qui force ainsi la tenue d’une septième et décisive rencontre sur la glace du Centre Avenir.

En avance 3-2 en toute fin de troisième période, les visiteurs croyaient bien à leur chance avant de voir l’ennemi (Vincent Labelle) relancer le débat à trois partout alors qu’il ne restait que 12 secondes à écouler.

Ce filet décisif n’a pas semblé secoué les membres de l’équipage, qui ont répliqué de la même façon, après seulement 23 secondes de jouées à la période de surtemps, grâce au deuxième filet de la soirée du Tchèque Matyas Melovsky.

« Caractère. C’est le mot qui me vient en tête pour résumer cette performance. Ce n’est pas facile de donner un but avec 12 secondes à faire, mais les gars n’ont pas baissé les bras et l’ont bien démontré par la suite », a louangé le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef a d’ailleurs souligné l’esprit de corps au sein de son vestiaire. « Dès la fin de la troisième période, les joueurs se sont manifestés et je n’ai même pas eu besoin de faire un discours. Ils avaient déjà pris en charge », a ajouté le dirigeant.

Mitraillé de 51 rondelles, le gardien de but Olivier Ciarlo (deuxième étoile du match) a de nouveau été un rouage clé dans la conquête. « Quand ton gardien numéro un réussit les gros arrêts, il donne confiance à tout le monde et c’est ce qu’il (Ciarlo) a fait avec brio durant tout le match. »

Interrogé à la veille du fameux duel numéro sept, le patron derrière le banc sait fort bien que tout est possible. « Il peut se passer tellement de choses. Tout se joue sur la patinoire. De notre côté, on doit respecter le plan et, comme nous l’avons fait ce soir, continuer de se montrer opportuniste en attaque. »

En bref

Outre Melovsky, la recrue Justin Poirier a également excellé sur le plan offensif avec une paire de buts face au gardien Jacob Steinman...Charles Beaudoin et Yan Loshing ont réussi les autres filets des perdants, qui ont dominé 51-27 au chapitre des lancers...Les deux équipes se retrouvent, mardi, pour l’ultime affrontement de cette série.