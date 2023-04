Maudite boisson

J’ai 62 ans et je suis en couple depuis 20 ans avec un homme de 68 ans, bon et généreux. Il a été élevé dans une famille où le père, un homme autoritaire, menait sa femme et ses quatre enfants à la baguette, en plus d’avoir un gros penchant pour la bouteille. Je l’ai rencontré alors que je venais de me séparer du père de mes enfants, un pervers qui ne pensait qu’à son bien-être et qui nous détruisait tous les trois à petit feu. Comme j’étais abandonnée à mon sort avec mes petits, il a généreusement accepté de nous prendre sous son toit, lui qui n’avait jamais voulu d’enfants pour ne pas perpétuer ce qu’il avait connu dans son enfance.

Ça m’a pris du temps avant de me rendre compte qu’il avait hérité de certains travers de son père, dont son penchant pour la bouteille. Tant que mes enfants sont restés à la maison, il retenait sa consommation, et fut un substitut de père exemplaire. Ça a commencé à se gâter il y a sept ans, quand ils sont partis vivre leur vie.

Depuis qu’on vit seuls tous les deux, il ne se gêne plus pour consommer, et on dirait que plus ça va, pire c’est. Au début j’ai fait semblant de ne rien voir, mais le fait qu’il aille au lit de plus en plus tôt sans même s’en excuser m’a forcée à lui dire que je trouvais la vie plate depuis le départ des enfants, et que j’avais l’impression d’avoir perdu l’homme que j’aimais.

À force de le questionner, il a fini par avouer qu’il n’avait jamais été bien dans sa peau et que la retraite du travail il y a deux ans, s’ajoutant au départ des enfants, l’avait confronté à ses vieux démons. J’ai mentionné subtilement que l’alcool ne l’aide-rait pas à aller mieux, mais on dirait qu’au lieu de lui ouvrir l’esprit, ça l’a enfermé un peu plus dans sa souffrance. Dites-moi, comment le réveiller ?

Anonyme triste

Il n’y a pas grand-chose que vous pouvez faire, car la décision relève de sa responsabilité personnelle. La porte d’entrée serait de lui faire toucher le nœud qui serait l’origine de sa souffrance. Mais encore là, lui seul peut décider de creuser au cœur de celle-ci pour en délier les attaches qui remontent certainement à son enfance. Restez aux aguets pour déceler la moindre ouverture qui s’offrira. Sans statuer que votre homme ressem-ble à ceux qu’on décrit comme étant des masculinistes, je vous invite à lire ce qui suit.