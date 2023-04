NBA: Rudy Gobert donne un coup de poing à un coéquipier

Le joueur étoile des Timberwolves du Minnesota Rudy Gobert a perdu patience avec l’un de ses coéquipiers, dimanche, en lui décochant un coup de poing au terme d’un échange musclé.

• À lire aussi: [À VOIR] Bennedict Mathurin piégé par ses coéquipiers

• À lire aussi: Les Raptors terminent leur saison sur une bonne note

Pendant un temps d’arrêt lors du dernier match de la saison régulière, les esprits se sont échauffés entre membres du même camp. Plutôt que concentrer son énergie sur les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, ses adversaires du jour, le meneur français s’en est pris à Kyle Anderson.

Selon le journaliste du réseau ESPN Adrian Wojnarowski, Gobert s’est fait demander pourquoi il ne bloquait pas de lancer par son comparse de 29 ans, ce à quoi il lui aurait répondu : «Pourquoi tu n’attrapes pas un rebond?» Au bout d’un concert d’insultes, Gobert a décoché un coup de poing qui a atterri sur le torse d’Anderson. Les deux hommes ont ensuite été séparés par leurs coéquipiers.

S’étant blessé au dos pendant la rencontre de la veille contre les Spurs de San Antonio, Gobert n’a presque pas joué contre les Pelicans. Il se serait défendu de cette façon auprès d’Anderson. Il a d’ailleurs exprimé des regrets après la partie sur les réseaux sociaux.

«Les émotions ont eu le meilleur de moi aujourd’hui [dimanche]. Je n’aurais pas dû réagir de cette façon, peu importe ce qui a été dit. J’aimerais m’excuser auprès des partisans, l’organisation et plus particulièrement à Kyle, qui est quelqu’un que j’aime beaucoup et que je respecte comme coéquipier», a-t-il mentionné sur Twitter, en soirée.

Gobert n’en est pas à sa première frasque. Au tout début de la pandémie de COVID-19, en mars 2020, il s’était amusé à toucher les micros des journalistes pendant une conférence de presse. Quelques jours plus tard, il apprenait qu’il était positif au coronavirus.

En mêlée de presse, Anderson a quant à lui rappelé l’importante du match de dimanche.

«Les esprits s’échauffent, vous êtes en plein milieu d’un match, un match que nous voulons tous gagner. Une partie très importante, c’est ce que c’était. Vous savez, des choses comme ça se produisent. Ce n’est pas la première fois», a-t-il indiqué, selon ESPN.

Heureusement, les Timberwolves s’en sont sortis avec une victoire de 113 à 108 pour terminer la campagne avec une fiche identique à celle des Pelicans, soit 42-40.

Le Minnesota affrontera les Lakers de Los Angeles dans un match de barrage, mardi soir.