NFL: le téléphone des «Cards» ne dérougirait pas

À moins de trois semaines du repêchage 2023 de la NFL, les spéculations et les rumeurs de transactions sont de plus en plus nombreuses.

Lundi, le réseau ESPN rapportait que plusieurs équipes auraient contacté les Cardinals de l’Arizona pour mettre la main sur le troisième choix au total de l’encan qui s’amorcera le jeudi 27 avril prochain.

Il semblerait que plusieurs équipes souhaiteraient mettre la main sur la sélection pour repêcher un quart-arrière avant les Colts d’Indianapolis. Ce club détient le quatrième choix de la première ronde et devrait jeter son dévolu sur un pivot. Les Titans du Tennessee seraient l’une des formations très intéressées par ce scénario.

Les quarts-arrière semblent avoir la cote en vue de l’encan. Les Panthers de la Caroline ont déjà obtenu le premier choix au total dans une transaction réalisée avec les Bears de Chicago en mars. Pour être sûr d’être les premiers à parler, les Panthers ont cédé le receveur de passes DJ Moore, le neuvième choix au total en 2023, un choix de deuxième tour en 2023, un premier choix en 2024, ainsi qu’une sélection de deuxième tour en 2025.

Les Texans de Houston, qui détiennent le deuxième choix au total du prochain repêchage, sont aussi pressentis pour choisir un quart. Cela fait en sorte qu’il resterait peu d’options parmi les pivots de premier plan pour les équipes qui parleront par la suite.

Les «Cards» comptent sur Kyler Murray au poste de quart-arrière. Ils en avaient fait le tout premier choix de l’encan en 2019.