Rogers pressée de vendre ses actions de Cogeco

Des poids lourds du secteur financier à Toronto pressent le géant des télécommunications Rogers de se départir de sa participation de 1 milliard $ dans l’entreprise québécoise Cogeco, a révélé lundi le Globe and Mail.

«Rogers pourrait monétiser des actifs comme ses intérêts dans Cogeco [...] et ses investissements dans le domaine des sports et des médias», a avancé Fitch dans un communiqué publié la semaine dernière.

Fitch et deux autres autres agences de notation, DBRS Morningstar et S&P Global Ratings, ont récemment abaissé la cote de crédit de Rogers après la clôture de son acquisition de l’entreprise albertaine Shaw Communications, réalisée au coût de plus de 20 milliards $.

Des banquiers d’investissement de Bay Street présentent actuellement à Rogers divers scénarios de transactions envisageables avec Cogeco, a indiqué le Globe. Dans l’un d’entre eux, Cogeco cèderait ses actifs ontariens, qui comprennent notamment des réseaux de câble situés dans les régions de Kingston, Oakville, Burlington et Hamilton.

Rogers ne veut pas vendre

Dans une entrevue récente avec le quotidien torontois, le PDG de Rogers, Tony Staffieri, a exclu toute vente d’actifs, affirmant que l’entreprise allait financer l’achat de Shaw en réduisant ses coûts et en augmentant ses revenus.

Le fondateur du groupe torontois, Ted Rogers, a accumulé des actions de Cogeco pendant plusieurs années dans l’espoir de mettre la main, un jour, sur l’entreprise montréalaise.

Bay Street a récemment fait remarquer à Rogers qu’en approuvant la transaction avec Shaw, le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, a fermé la porte à toute nouvelle consolidation de l’industrie des télécommunications.

Rappelons qu’en 2020, Altice USA et Rogers avaient proposé 11,1 milliards $ pour acquérir Cogeco, une offre que la famille Audet, qui contrôle l’entreprise québécoise, avait rejetée du revers de la main.

Cogeco n’a pas répondu à une demande de commentaires du Journal, lundi.