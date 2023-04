Tournoi des Maîtres: les 7 moments marquants à Augusta

La température joue les trouble-fête

Photo AFP

Dame Nature a joué les trouble-fête au beau milieu du tournoi. Le temps chaud du début de la semaine est disparu vendredi au rythme des orages qui ont balayé l’est de la Géorgie. Le temps maussade a causé des retards alors que le jeu a été suspendu à deux reprises en seconde ronde. Les golfeurs ont dû la finir samedi matin par temps froid et pluvieux. La troisième ronde a subi le même sort, en milieu d’après-midi, samedi. Plus de la moitié des golfeurs ont dû la terminer dimanche avant-midi. Le soleil s’est ensuite pointé le bout du nez et les vents ont chassé les nuages pour couronner le champion sous un magnifique ciel bleu, au crépuscule.

Phil Mickelson termine en force après avoir créé le malaise

Photo AFP

L’atmosphère attendue au souper des champions du Tournoi des Maîtres avait amené des interrogations à l’aube du tournoi. Avec six champions ayant fait le saut à LIV Golf et les commentaires envenimés d’un côté comme de l’autre, on pouvait s’attendre à des relations tendues. Avec un énorme éléphant dans la pièce, c’est Phil Mickelson qui aurait créé le malaise en restant totalement silencieux dans son coin, selon les informations qui ont circulé au lendemain du gueuleton.

Après avoir fait l’impasse sur l’édition 2022, Lefty est revenu en force en offrant sa meilleure prestation depuis 2015. Le golfeur de 52 ans ayant fait le saut chez LIV a terminé au second rang, à -8, derrière Jon Rahm, grâce à sa meilleure ronde depuis des lunes ! Il a terminé avec une splendide carte de 65 (-7) qui lui a permis un bond de 19 rangs.

Record et forfait de Woods

Photo AFP

À sa 25e présence au Masters, Tiger Woods a établi un nouveau record. À 47 ans, il a résisté, de justesse, au couperet pour la 23e fois de suite. Il a ainsi rejoint Fred Couples et Gary Player qui ont fait pareil dans l’histoire de 1983 à 2007 et de 1959 à 1982, respectivement. À 63 ans et demi, Couples est d’ailleurs devenu le golfeur le plus âgé à participer aux rondes finales.

Woods s’est faufilé dans les rondes du week-end par la porte arrière, notamment grâce à la déroute de son ami Justin Thomas en fin de deuxième ronde.

Mais par la suite, par temps froid, sous la pluie, le Tigre a peiné dans des conditions misérables. On l’a même aperçu éprouver des difficultés à mettre un pied devant l’autre.

Seize heures plus tard, Woods a déclaré forfait en citant des douleurs vives au pied.

Trois arbres tombent au sol

Photo AFP

Dame Nature a aussi fait des dommages et surtout effrayé des centaines de spectateurs autour du tertre du 17e trou et du vert du 16e fanion. Secoués par les vents forts qui s’étaient levés vendredi après-midi, trois immenses pins de plus de 100 pieds de hauteur sont tombés sur le parcours.

Photo AFP

Par miracle, personne n’a été blessé, heureusement.

Le souhait de Greg Norman au 18e

Photo AFP

La semaine ne faisait que commencer que la polémique s’était faufilée à travers les grilles du Augusta National. Il ne fallait pas chercher bien loin pour la trouver avec la présence de 18 golfeurs du controversé circuit LIV Golf.

À des centaines de kilomètres de la Géorgie, le commissaire de LIV, Greg Norman, a exprimé son désir de voir ses joueurs envahir et piétiner le vert du 18e trou du célèbre parcours, advenant une victoire de l’un de siens au Masters.

La première fléchette empoisonnée était donc lancée.

Même si aucun d’eux n’a enfilé le veston, le circuit LIV a gagné de précieux points en voyant trois de ses golfeurs terminer dans le top 5.

Le patron du Augusta National préfère rassembler

Photo AFP

On verra si la trêve souhaitée d’une semaine à l’occasion du Tournoi des Maîtres pourra durer ou si la guerre entre le circuit de la PGA et les rebelles de LIV Golf reprendra dans les prochains jours.

Dans son discours, le grand patron du Augusta National avait appelé au rassemblement dans le monde du golf professionnel. Il souhaitait que le Masters puisse être le premier pas vers la paix entre les deux partis.

Toutefois, pendant la semaine sainte, à Augusta, LIV a essuyé deux revers. Le premier en Europe alors qu’un magistrat a penché en faveur du DP World Tour pour qu’il puisse mettre à l’amende de 100 000 livres Sterling ses membres ayant déserté vers le circuit financé par l’Arabie saoudite.

Aux États-Unis, il appert que le débat juridique traînera en longueur. Le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite et son gouverneur, Yasir Al-Rumayyan, en appelleront des verdicts qui les rendaient vulnérables. Ils étaient appelés à possiblement témoigner selon la stratégie des procureurs du PGA Tour.

Un veston mérité

Photo AFP

Jon Rahm s’est battu contre vents et marées à ses quatre rondes. Ayant débuté sur une mauvaise note avec quatre roulés sur le premier vert en inscrivant un sordide double boguey en ronde initiale, il s’est repris de brillante façon en se mettant à la poursuite des meneurs. En défiant les éléments, sa dernière victime, dimanche, aura été le pauvre Brooks Koepka qui n’allait malheureusement nulle part en ronde finale. L’Espagnol aura comblé un retard de quatre coups à la reprise de la troisième ronde pour ensuite filer vers la victoire. Il est devenu le quatrième Espagnol à remporter le veston vert. Et qui plus est, il l’a réussi le jour de l’anniversaire de l’une de ses idoles, Seve Ballesteros, qui avait gagné l’édition 1983 il y a exactement 40 ans. Les astres étaient alignés pour « Rahmbo ».