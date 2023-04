[IMAGES] Un futur pompier sauve son voisin des flammes

Un jeune homme qui étudie pour devenir pompier a sauvé son voisin coincé dans sa maison en feu en l’extirpant par une petite fenêtre, un geste qui restera longtemps gravé dans la mémoire du couple ayant tout perdu dans cet incendie la semaine dernière, à Montréal.

«S’il n’avait pas été là, Dieu seul sait ce qui serait arrivé. On m’a dit à l’hôpital que je l’ai échappé belle. Il y avait plein de curieux regroupés devant la maison en feu, mais ce jeune homme courageux est le seul qui est venu m’aider pour me sortir», raconte Jean-Pierre Caron, encore sous le choc.

Peu après midi jeudi dernier, un incendie s’est déclenché sournoisement dans sa résidence du quartier de Ville-Émard. Sa conjointe, Sophie Rodier, a réussi à sortir en rampant le long du couloir envahi d’une épaisse fumée, explique-t-elle au Journal.

Jean-Pierre Caron était toutefois coincé par les flammes dans une chambre. Une fenêtre à manivelle était son seul espoir, mais il n’arrivait pas à se faufiler dans la petite ouverture, se souvient-il vaguement.

Par la fenêtre

Jeffrey Lu, qui habite à deux jets de pierre, sortait de sa cour au même moment. Il a vu Mme Rodier à l’extérieur qui était en panique devant la fenêtre où son conjoint était coincé.

L’étudiant en Techniques de sécurité incendie a d’abord essayé de briser la vitre avec une pelle, mais sans succès.

Il a ensuite amené une chaise en rotin trouvée à proximité, sur laquelle il a grimpé pour aider son voisin.

Erika Aubin / JdeM

«Je l’ai tiré fort, mais il était semi-inconscient. On a fini par lui sortir une première jambe par la fenêtre, donc j’ai pu le pousser par les fesses», explique-t-il.

Le jeune homme de 20 ans devait parfois s’arrêter pour aller respirer plus loin de l’air frais.

Un autre voisin a aidé Jeffrey Lu à transporter M. Caron plus loin des flammes, une fois qu’il fut parvenu à le sortir. De bons samaritains lui ont aussi apporté couverture et pantoufles.

«Je l’ai remercié peut-être une dizaine de fois, mais les mots me manquaient. J’étais tellement dépassée par ce qui venait de se passer, mais je suis très reconnaissante», laisse tomber Sophie Rodier.

Erika Aubin / JdeM

Courtoisie

Son conjoint a été transporté à l’hôpital, où il a passé une batterie de tests après avoir inhalé beaucoup de fumée.

«J’ai eu les cheveux, les sourcils et les poils de barbe brûlés à cause de la chaleur. C’était une question de minutes et j’aurais pu ne pas m’en sortir. Le taux d’oxygène dans mon sang était rendu terriblement bas», dit M. Caron en se raclant la gorge au bout du fil.

Le bon choix

Ces événements ont confirmé à Jeffrey Lu qu’il avait choisi le bon métier: «On fait toutes sortes d’exercices à l’école pour apprendre à gérer notre stress, mais je suis fier de ma réaction dans une situation réelle», confie-t-il.

«Le principe que quelqu’un en danger puisse appeler [le 911] et que moi je vienne en urgence pour les aider, c’est ce qui me motive. Je veux sauver des gens et faire un changement sur la planète», poursuit celui qui terminera d’ici quelques semaines la première année de son programme au cégep.

Courtoisie

Une campagne de financement sur le site GoFundMe a été créée pour le couple sinistré.