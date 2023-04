Un HLM pour aînés toujours en panne à Montréal: «si on est priorisés, ça ne paraît pas pantoute!»

Les résidents aînés et vulnérables d’un HLM de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, qui est privé d’électricité depuis maintenant quatre jours, estiment qu’ils n’ont pas été priorisés par Hydro-Québec.

Cette clientèle pauvre, âgée et parfois handicapée en est donc aujourd’hui à sa cinquième journée sans courant... en plein cœur de Montréal.

• À lire aussi: Verglas: moins de 35 000 clients d’Hydro-Québec à rebrancher

«Ça a été trop long, franchement. Les premiers, ça devrait être nous autres, les personnes âgées!» dénonce Danielle De Courcy, qui réside avec son mari, qui vit avec deux jambes amputées, au HLM Adélard-Langevin.

L’immeuble de 69 logements voué aux personnes âgées fait partie des derniers clients du quartier à manquer d’électricité depuis la tempête de verglas de mercredi dernier.

Vers 13h aujourd’hui, le site Info-pannes d’Hydro-Québec affichait toujours une «panne majeure» affectant 99 clients incluant le HLM, alors que la vaste majorité de l’arrondissement avait pu retrouver le courant.

Au passage du Journal, cet avant-midi, plusieurs résidents patientaient près de l’entrée principale et de la salle communautaire en observant entre autres les camions d’Hydro-Québec stationnés devant l’immeuble d’habitation.

«C’est la misère!» s’exclame le résident Jean-Paul Ménard, 89 ans. Je me promène avec un foulard et des bas de laine dans les pieds pour ne pas attraper la grippe.»

Olivier Faucher / JdeM

Une priorité?

Hydro-Québec avait fait savoir il y a quelques jours que les CHSLD, les résidences pour aînés et les hôpitaux devaient être rebranchés en priorité. Les HLM habités aussi par une clientèle âgée et démunie font-ils partie de ces priorités?

«En ce qui concerne le rétablissement des HLM, [nous] rétablissons un HLM après une RPA, par exemple, mais avant un secteur résidentiel», a expliqué Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec.

«Dans le cas présent, il s’agit d’une panne qui touche un réseau souterrain; un conduit se serait affaissé, ce qui est une tâche majeure à accomplir, a indiqué M. Labbé. Une génératrice devrait être installée sous peu à cet endroit le temps que les travaux soient complétés

Pierre Lessard-Blais, maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, a refusé notre demande d’entrevue. «L’arrondissement suit la situation de près et offre sa pleine collaboration à Hydro-Québec et à l’OMHM», a déclaré le porte-parole de l’arrondissement Vincent Fortin.

Quant à l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), il nous a été impossible de parler à un représentant.

Monique Bélisle, présidente du comité des résidents du HLM, n’a pas caché sa colère lorsque questionnée sur les délais qui s’éternisent pour rebrancher les résidents.

«Si on est priorisés, ça ne paraît pas pantoute! peste-t-elle. Je trouve que ça dure trop longtemps. Ils ne savent même pas quand on va en avoir [de l’électricité].»

Olivier Faucher / JdeM

Mme Bélisle croit que la vulnérabilité des dizaines de résidents du HLM n’a pas été prise suffisamment au sérieux.

«Il y a beaucoup de gens qui sont malades et à mobilité réduite ici», souligne-t-elle, en insistant également sur leur situation financière précaire.

«Ça va me coûter 400$»

«On a dû commander du resto et jeter la nourriture dans notre frigo. Nous, on a juste notre pension pour vivre donc on ne peut pas faire ça ben, ben longtemps.»

«Ça va me coûter à peu près 400$. Y as-tu quelqu’un qui va nous aider à payer?» demande Mme Bélisle.

En faisant visiter son logement assombri par la panne, Jean-Paul Ménard montre ce qu’il a à manger: quelques boîtes de conserve, une pizza froide et des coupes de fruits.

«J’ai mangé des cochonneries, dit-il en montrant une canne de pâtes aux tomates. J’ai mangé la canne sans la faire chauffer.»

«Pris à la gorge» par le prix des aliments, il se demande comment il pourra encaisser la perte de tout ce qu’il a jeté dans son frigo. «Le montant que j’ai par mois, c’est juste pour payer mon loyer et mes affaires et c’est tout. Je ne peux rien faire d’autre.»

Des citoyens à la rescousse

Les résidents ont heureusement pu compter sur la générosité de plusieurs citoyens qui sont venus leur porter de la nourriture, du café, en plus d’offrir aux résidents de faire des brassées de linge chez eux.

Olivier Faucher / JdeM

Parmi eux, Claude Ducharme s’étonne du peu d’aide offert par l’arrondissement et l’Office municipal d’habitation de Montréal.

«Pourquoi c’est moi qui prends la bâtisse sous ma tutelle? demande-t-il. Il y a un manque quelque part. Il aurait fallu que ce soit pris plus sérieux comme situation.»

Selon lui, l’aide offerte par l’arrondissement nécessitait de se déplacer vers une des haltes-chaleur, alors que plusieurs résidents ont de la difficulté à bouger ou encore ne veulent pas abandonner leur animal de compagnie dans le froid.

Pour Jean-Paul Ménard, pas question de laisser seules ses deux perruches, qu’il a tant bien que mal tentées de réchauffer depuis jeudi. «C’est la seule chose que j’ai depuis que ma femme est morte en 2020», souffle-t-il.