Un membre réputé d'un gang criminel atteint de trisomie 21 accusé de meurtres

Un membre réputé d’un gang criminel atteint de la trisomie 21 a été accusé de deux meurtres, survenus à 10 jours d’intervalle, à Chicago, a rapporté le «Chicago Sun Times».

Membre des Latin Kings, Nicholas «Smush» Samudio a été accusé de meurtres. Il serait impliqué dans une fusillade mortelle, qui s’est déroulée le 16 février, où Humberto Marin-Garcia a perdu la vie, ainsi que dans une autre fusillade, où Tomas Villa a été tué, le 26 février.

Il aurait abattu Humberto Marin-Garcia devant sa femme enceinte, qui était assise sur le siège passager, en pleine rage au volant.

Quant à Tomas Villas, «Smush» et un associé, Moses Maldonado, l’ont tué, car ils croyaient que l’homme faisait partie d’un gang rival. Par la suite, les deux hommes ont pris la fuite, enclenchant ainsi une poursuite policière. Ils ont aussi pris le volant d’un véhicule volé. Ils ont été arrêtés à ce moment-là.

«Smush» est aussi soupçonné d’avoir déjà tué une personne en 2020. Toutefois, personne n’a été accusé.

L’homme a été accusé de six chefs d’accusation de meurtre le 28 mars et de six autres de meurtre ainsi que de tentatives de meurtre et de décharges aggravées d’arme à feu le 31 mars.