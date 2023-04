Une mère tue ses enfants pour «du sexe, de l’argent et du pouvoir»

Lori Vallow Daybell aurait tué ses enfants pour assouvir ses besoins en «argent, pouvoir et sexe», ces derniers représentant des «obstacles» à ses désires, d’après ce qu’ont rapporté lundi les procureurs responsables de l’affaire, aux États-Unis.

La mère et son mari, Chad, avaient tué en 2019 leurs deux enfants, Joshua «JJ» Vallow, 7 ans, et Tylee Ryan, 16 ans. Ils auraient également tué l’ex-femme de Chad, Tammy, âgée de 49 ans.

La fameuse «mère du jour du Jugement dernier» et son mari, qui croient que la fin du monde est proche et qu’il faut se préparer à la résurrection du Christ, ont ramassé l’argent des assurances et de la sécurité sociale liées aux trois morts, selon les accusations des procureurs.

«La défenderesse Lori Vallow Daybell a utilisé l’argent, le pouvoir et le sexe, ou la promesse de ces choses, pour obtenir ce qu’elle voulait, a déclaré la procureure Lindsey Blake aux jurés. Peu importaient les obstacles qu’elle devait surmonter pour obtenir ce qu’elle voulait.»

Le couple d’Idaho fait l’objet d’accusations de double meurtre au premier degré, et de conspiration pour commettre le meurtre de Tammy Daybell, en octobre 2019, près d’un mois après le mariage de Lori et Chad.

«La défenderesse et Chad ont utilisé leurs croyances religieuses autoproclamées et enseignements pour justifier leurs actions envers les autres», a affirmé Blake.

AVec les informations du «New York Post»