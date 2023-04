8 M$ et 20 nouveaux inspecteurs pour le bien-être animal

Le Québec « doit tout faire » pour assurer le bien-être de ses animaux de compagnie et c’est pourquoi le gouvernement injectera 8 millions $ afin d’embaucher 20 nouveaux inspecteurs pour traiter les plaintes de maltraitance animale en plus de lancer une tournée nationale de consultations.

« Les Québécois, dans leur ensemble, démontrent une grande sensibilité envers le bien-être des animaux », a lancé d’entrée de jeu le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) André Lamontagne, rappelant au passage la forte hausse du nombre d’animaux de compagnie dans les foyers de la province depuis la pandémie.

Photo Simon Baillargeon

Selon les données de l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ), il y aurait 2,1 millions de chats et 1,1 millions de chiens sur le territoire québécois.

« Pendant la pandémie, on a eu une augmentation d’un tiers. Il y a eu 33 % de plus de ménages qui ont décidé d’introduire un animal de compagnie dans leur vie et on sait qu’une fois qu’on fait ça, on est des amis pour longtemps », a poursuivi le M. Lamontagne.

Les 8 M$, prévus dans le dernier budget, permettront d’embaucher au moins 20 nouveaux inspecteurs et ainsi « augmenter concrètement la capacité d’intervention en matière de bien-être animal ».

Tournée de consultations

Le ministre Lamontagne a chargé sa collègue et députée d’Iberville, Audrey Bogemans de mener des consultations dans différentes régions du Québec pour « orienter » et « prioriser » les actions à mener concernant le bien-être animal, particulièrement celui des chats et des chiens.

Entre mai et septembre, une trentaine d’organisations comme la Société protectrice des animaux (SPA), des éleveurs de chiens et de chats et l’AMVQ seront entendues à l’occasion de sept rencontres.

« On rencontre les gens qui sont en première ligne, qui agissent sur le terrain, parce que je suis convaincue qu’en étant directement en lien avec la réalité, qu’ils ont les solutions pour faire avancer le dossier du bien-être animal », a indiqué l’adjointe gouvernementale au bien-être animal.

Initiative saluée

Présent lors de l’annonce, le directeur général de la SPA de Québec et vice-président de l’Association québécoise des SPA et SPCA, Félix Tremblay, saluait l’arrivée prochaine de nouveaux inspecteurs sur le terrain.

« À certain moment on reçoit des plaintes. En essaie de les transférer vers le MAPAQ car ce sont des plaintes qui ne correspondent pas à nos compétences. Et on a des gens qui nous disent que les plaintes ne sont pas traitées dans des délais raisonnables et il continue à y avoir des animaux qui souffrent. [...] Ça nous met dans des positions intenables. On ne peut pas intervenir, mais en même temps notre mission c’est d’intervenir. C’est sûr que d’augmenter les ressources, c’est une bonne chose. »

L’initiative est aussi saluée par le président de l’AMVQ, Gaston Rioux. « C’est ce que l’Ordre avait demandé », a-t-il rappelé, ajoutant « qu’il reste encore beaucoup de travail à faire ».

Le PQ propose une agence

Plus tôt en journée, le Parti québécois proposait pour sa part une agence gouvernementale qui serait responsable du bien-être animal au Québec, un enjeu englobé par le MAPAQ actuellement.

Selon le député péquiste Pascal Bérubé, cette situation ouvre la porte à de possibles conflits d’intérêts puisque « le ministère s’occupe à la fois des politiques agroalimentaires et du bien-être des animaux d’élevage. » M. Bérubé souhaiterait que cette agence puisse relever du ministère de la Justice et qu’elle puisse enquêter et faire des suivis lorsque des cas de maltraitance animale surviennent.