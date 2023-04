Agissements «déviants» envers six femmes: encore deux ans et demi à l’ombre pour un prédateur

Un homme de 28 ans passera encore deux ans et demi en prison pour ses agissements « déviants » et « totalement intolérables » à l’endroit de six femmes, notamment dans des parcs de la région de Québec.

Pour avoir agressé sexuellement cinq femmes et commis des voies de fait contre une sixième victime féminine en l’espace de cinq mois, Mathieu Arsenault a été condamné mardi au palais de justice de Québec à une peine globale de détention de 45 mois, soit trois ans et neuf mois.

Toutefois, en tenant compte du temps qu’il a déjà passé derrière les barreaux, c’est concrètement une sentence de 30 mois et 10 jours d’emprisonnement qui lui a été imposée à compter de mardi.

Le juge Thomas Jacques de la Cour du Québec a qualifié de « totalement intolérables » les gestes posés par le prévenu. « J’exprime le souhait que vous obteniez toute l’aide requise pendant la peine de détention que je vous impose », a-t-il déclaré.

Événements troublants

Les agressions sont survenues entre le 7 janvier et le 5 juin 2022. Dans quatre cas, il ne connaissait pas la victime alors que dans un cinquième dossier, il la connaissait à peine. Les femmes étaient âgées de 27 à 64 ans.

Lors du premier délit, Arsenault a touché la cuisse et les fesses de la victime, qui venait de l’embaucher dans une érablière. Un mois plus tard, il a déclaré « je vais te montrer que je peux avoir ce que je veux » à une ancienne partenaire amoureuse qui refusait d’avoir un rapport sexuel avec lui.

Deux événements troublants sont ensuite survenus à la station touristique Duchesnay. À une occasion, il a notamment tenté d’embrasser une femme qui faisait du ski de fond, lui touchant la vulve et lui insérant un doigt dans son vagin, a relaté le juge.

Le magistrat a soulevé des facteurs aggravants comme le nombre de victimes, l’usage « de ruse et de stratagèmes démontrant la planification » de certaines agressions et l’usage de la force physique dans certains cas.

Nombreuses conséquences

Il a déploré que les victimes aient vécu de nombreuses conséquences, dont de l’anxiété, de l’insomnie, de la honte et de l’isolement. Certaines ont dû prendre une médication et une des femmes a été incapable de travailler durant cinq mois.

Selon son rapport présentenciel, l’accusé présente un risque de récidive élevé. « Une quête d’exutoire à un profond mal-être apparaît constituer la principale motivation à ces agissements déviants », a relaté le juge, soulignant une prise de conscience limitée de sa part concernant les torts causés.