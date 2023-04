Altitude Sports électrifie ses livraisons dans la métropole

L’un des gros acteurs du commerce électronique au Québec fera affaire avec une jeune entreprise locale pour assurer des livraisons 100 % électriques à Montréal, une première dans l’industrie.

Pour réaliser cet exploit, Altitude Sports, le seul détaillant d’articles de plein air au pays exclusivement en ligne, va confier 110 000 livraisons en 12 mois à Courant Plus et ses camions et vélos électriques.

« C’est une forme de vote pour Courant Plus », fait valoir le co-PDG d’Altitude Sports, Alexandre Guimond.

Encourager le mouvement

Car même si nous sommes en 2023, la livraison à essence coûte encore moins cher que son équivalent électrique.

« On le fait parce qu’on pense qu’on doit encourager ce mouvement-là. On va absorber la différence, on ne va pas refiler la facture aux clients », poursuit M. Guimond.

La livraison électrique sera donc offerte gratuitement pour les commandes de 74 $ et plus.

Elle sera possible dans la « zone verte » de Courant Plus, où habitent plus de 60 % des Montréalais.

Si c’est sa santé financière qui permet à Altitude Sports de payer un premium pour l’électrique, livrer 9 % de ses 1,2 million de colis annuels de cette façon vient aussi avec des avantages certains.

Prix stable à l’année

« On ne facture pas de surcharge d’essence. On est capables d’offrir un prix stable à l’année, ce qui a une valeur pour les entreprises », explique Edwin Richard, cofondateur et chef de l’exploitation de Courant Plus.

Surtout, renchérit Alexandre Guimond, le volume de livraison qu’il confie à la jeune entreprise est appelé à grandir, ce qui fera baisser le prix.

« Après les 110 000 premiers colis, on espère passer à 220 000, et ainsi de suite. On y croit, c’est important, et Courant Plus est le leader incontesté du secteur pour l’électrique », dit-il avec enthousiasme au sujet de cette entente « gagnant-gagnant ».

Depuis sa naissance en 2019, Courant Plus estime avoir évité l’émission de 100 tonnes de gaz à effet de serre.

Sa croissance, comme celle d’Altitude Sports, est forte. Son nombre de livraisons effectuées a bondi de 400 % de 2020 à aujourd’hui.

L’entreprise a fait l’acquisition de ses deux premières camionnettes Ford E-Transit en avril 2022 et a terminé l’année avec un total de sept.

Altitude Sports, qui offre plus de 350 marques de plein air, dont les plus réputées, a de son côté doublé de taille en deux ans.

Lors du projet pilote de 20 000 livraisons qui a mené à l’entente, Alexandre Guimond a aussi remarqué un aspect vendeur de l’association.

« Tout indique que les clients qui ont accès à la livraison électrique commandent plus souvent », dit-il.

Comme quoi il n’a peut-être pas payé plus cher pour livrer vert, après tout.

Altitude Sports en bref

2 sites internet

350 marques, dont Patagonia, North Face, Salomon et Quartz Co.

1,2 million de colis livrés par année au Canada

300 employés

Courant Plus en bref

Fondé à Montréal en 2019

Plus de 103 000 livraisons effectuées en 2022

Plus de 70 000 livraisons 100 % vertes (68 % du total)

20 employés