Britney Spears est en larmes après avoir été humiliée par son entraîneuse

Britney Spears a critiqué une entraîneuse personnelle pour lui avoir dit qu'il fallait qu’elle récupère son «corps plus jeune».

Dans une longue publication sur son compte Instagram, la chanteuse de Toxic a réfléchi à son image corporelle et a admis avoir vu des photos de paparazzi dans lesquelles on pouvait voir son ventre qui ne l’avantageant pas. La chanteuse a révélé qu'elle voulait embaucher un entraîneur personnel il y a deux mois, mais qu'elle avait changé d'avis après que l'embauche potentielle l'ait bouleversée avec des commentaires disgracieux sur son corps.

«Ça ne ressemblait pas à mon corps et je ne pas que mon corps est parfait, mais j'ai pris le temps il y a 2 mois de trouver un entraîneur et la première chose qu'elle m'a dite a été: "tu devrais tenter de retrouver ton corps de jeune femme", en me pinçant la peau du ventre". Ça m’a fait pleurer et je ne l’ai pas embauchée évidemment.»

La femme de 41 ans a publié une vidéo d'elle en train de danser dans son jardin dans un haut court et un short. Elle a expliqué qu'elle voulait montrer à ses admirateurs à quoi elle ressemblait parce qu'elle ne pensait pas que les clichés des paparazzis étaient une représentation fidèle de son corps.

«Je partage ça parce que j'ai travaillé dur pour me mettre en forme, je ne ressemble pas aux photos que prennent les paparazzis», a-t-elle continué.

Britney a également partagé qu'elle restait en forme en s'entraînant trois fois par semaine pendant 45 minutes.