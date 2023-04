«C’est malade!»: les Épices du Guerrier bientôt dans 28 pays d’Europe

Une nouvelle étape attend Les Épices du Guerrier, une entreprise de Wendake qui verra bientôt ses produits être distribués dans 28 pays européens, grâce à une entente conclue avec un important distributeur.

«C’est malade! On a tellement travaillé fort dans les deux dernières années pour exporter en Europe. On a vraiment hâte», a affirmé Patrice Dion, cofondateur et vice-président aux opérations.

L’entreprise vient en effet de s’entendre avec KANA Distribution. Pour Daniel Picard, cofondateur et président des Épices du Guerrier, il s’agit d’abord et avant tout d’un travail d’équipe.

«Nous avons la meilleure équipe pour vendre le meilleur produit. C’est incroyable tout le travail qu’il y a derrière ça. C’est de l’investissement financier aussi», a dit M. Picard.

Photo Diane Tremblay

Comme membre des Premières Nations, M. Picard est fier de pouvoir partager la culture autochtone par l’entremise de produits issus de la terre nourricière.

Le processus visant à exporter des produits à base d’herbes boréales est assez complexe, a souligné M. Dion.

«C’est un processus qui a duré pratiquement deux ans. On parle de plusieurs permis et de tests qui sont différents par rapport au Canada et aux États-Unis. Ce n’est pas la même réglementation ni les mêmes normes», a ajouté M. Dion.

Ces démarches étant complétées, l’entreprise huronne-wendat peut maintenant préparer son arrivée sur le marché européen, qui se fera à partir du mois de juin, un rêve que les fondateurs ne croyaient pas possible il y a cinq ans.

Dans des boutiques spécialisées

Les produits seront vendus dans des boutiques spécialisées comme les épiceries fines, les boucheries et les poissonneries.

L’entreprise mise sur ses produits les plus populaires pour débuter. Parmi ceux-ci, on retrouve le Mélange Traditionnel, le Mélange Tomahawk et le Poivre au bacon.

Fondée en 2017, cette PME est née d’un projet social qui visait à aider les jeunes dans le besoin.

Dans une autre vie, MM. Dion et Picard travaillaient dans le développement d’applications, un domaine tout à fait différent.

Photo Diane Tremblay

Au fil des ans, la production s’est diversifiée. La PME produit des épices, des sauces, des cafés, des mayonnaises, des panures assaisonnées, etc., le tout en collaboration avec le chef cuisinier Peter Moineau, qui est vice-président au développement et à l’approvisionnement.

L’entreprise génère une trentaine d’emplois. Elle possède aussi son réseau de cueilleurs dans différentes régions du Québec.

Un marché lucratif

Avec cette entente de distribution, on anticipe une croissance de 15 % à 20 % par année, dans le respect de la nature et sans faire de compromis sur la qualité des ingrédients, des valeurs qui sont à la base de cette organisation, rappelle M. Picard.

Aujourd’hui, l’entreprise affiche un chiffre d’affaires de près de 2,5 M$ par année.

Il y a deux semaines, la PME a lancé une nouvelle gamme de produits dans la collection Prêts à cuisiner qui fera en sorte qu’elle sera encore plus présente dans les supermarchés.

Les Épices du Guerrier sont vendues dans près de 770 points de vente, principalement au Québec, mais aussi au Canada et aux États-Unis.