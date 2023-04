Comment «rouler» un CELI?

Le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est un régime d’épargne enregistré qui permet d’économiser à l’abri de l’impôt. Est-il possible de le léguer à son conjoint au décès, et si oui, avec quelles retombées fiscales ?

Le plafond des droits de cotisation annuels au CELI en 2023 est de 6500 $. Ce seuil a grimpé progressivement depuis la création de cet outil d’épargne par le gouvernement fédéral en 2009.

Si une personne a déposé dans son CELI le montant maximal de cotisation depuis cette date, elle disposera aujourd’hui de 88 000 $, auxquels s’ajoutent les rendements.

« Il n’est pas rare de voir des CELI de 110 000 $ ou même 120 000 $ », évalue le planificateur financier André Lacasse, de Services financiers Lacasse.

Transfert au conjoint

Au décès du détenteur, il est possible de « rouler » le CELI au conjoint survivant, comme on le fait pour un REER. Pour cela, il faut toutefois qu’il y ait une désignation à ce sujet dans le testament du défunt, c’est ce que l’on appelle la désignation d’une cotisation exclue.

Le transfert pourra être effectué au conjoint, et ce même si ce dernier a déjà maximisé son CELI et n’a plus d’espace pour de nouvelles cotisations.

« Prenons l’exemple d’une personne détenant 100 000 $ dans son CELI. Elle a prévu dans son testament que son compte d’épargne libre d’impôt sera légué à son conjoint, qui lui aussi détient un CELI de 100 000 $. Il n’a plus d’espace pour effectuer une nouvelle cotisation, mais puisqu’il s’agit d’un legs de son conjoint, il pourra malgré tout cumuler 200 000 $ dans son CELI », explique André Lacasse.

Il précise qu’il n’y aura pas de conséquences fiscales pour le bénéficiaire, et que celui-ci n’aura pas à payer d’impôt sur le montant reçu. Mais attention, car il existe une nuance importante : il peut s’écouler plusieurs semaines ou mois avant qu’une succession soit réglée. Or, les rendements produits par le CELI entre la date du décès et le transfert au conjoint seront, eux, imposables entre les mains du bénéficiaire.

Léguer son CELI à son enfant

On peut également prévoir dans son testament de laisser le CELI à son ou ses enfants, ou même à une autre personne. Dans ce cas, il ne sera toutefois pas possible de transférer ces sommes dans le CELI de l’héritier.

« Au décès du titulaire, le CELI deviendra un montant comme les autres. Il n’y aura pas d’impôt à payer, en revanche, les rendements générés par le CELI entre le jour du décès et le transfert seront imposés entre les mains de la succession », précise André Lacasse.

S’il n’y a pas de testament, dans ce cas, le CELI sera transmis à la succession et partagé entre les héritiers selon les règles du Code civil du Québec.

Conseils

Vérifiez votre testament pour vous assurer que vous y avez bien inclus votre CELI. Ceci est particulièrement vrai pour les testaments rédigés avant 2009, puisque cet outil d’épargne a été créé cette année-là. De ce fait, les testaments antérieurs ne prévoient évidemment rien à ce sujet.

Les conseils du planificateur financier présentés dans cet article concernent exclusivement le Québec. Dans les autres provinces canadiennes, la législation est différente.

Au Québec, on n’a pas le droit de nommer un bénéficiaire pour ses investissements, à l’exception des sommes investies dans des produits d’assurances ou de rente auprès d’un assureur, comme les fonds distincts ou les rentes d’accumulation à intérêt garanti. Dans ce cas, on pourra choisir le conjoint comme titulaire-remplaçant. Au décès, le contrat se poursuivra et il n’y aura pas de transfert à effectuer. Les revenus de placement ne seront pas imposés non plus entre le jour du décès et le transfert des sommes au conjoint.