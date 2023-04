Congé de télé pour plusieurs Québécois!

Durant ce très long congé de Pâques, quelques millions de Québécois ont dû prendre un congé forcé de la télévision.

La plupart n’ont pu regarder la télé, lire leurs tablettes, écouter la radio ou même téléphoner. La grande noirceur s’est abattue sur la région métropolitaine, mais elle a épargné Québec. Je suis content de n’avoir pas encore succombé à la tentation d’une voiture électrique. Comment l’aurais-je rechargée ? Aurait fallu que je me rende à Québec.

Mais parlons de ce que je n’ai pas pu voir sans pour autant ne rien manquer. J’ai eu de la chance de ne pas voir le pauvre Samuel Montembeault se faire enfiler sept buts par les maudits Leafs pendant que nos Canadiens n’en comptaient qu’un seul. « On n’était pas là ! » a déclaré une fois de plus le coach Martin St-Louis. Heureusement, moi non plus !

Je n’étais pas là non plus pour voir le CF Montréal blanchi 4 à 0 par la Nouvelle-Angleterre.

Moi qui suis amateur de curling, j’étais content de ne pas voir notre équipe canadienne perdre le championnat mondial contre l’Écosse. C’est vrai que les Écossais ont inventé le curling au 16e siècle. Ce n’est donc que justice qu’ils remportent le championnat de temps à autre.

Je n’ai pas pu voir Tiger Woods quitter la tête entre les deux jambes les verts inondés de l’Augusta National. C’est un Espagnol, Jon Rahm, qui a endossé le veston vert de champion. Un Espagnol ! Décidément, c’est le monde à l’envers.

Parlant du monde à l’envers, celui de Stéphan Bureau, des amis de Québec, que le verglas a épargnés (ce qui n’est pas juste non plus), m’ont dit que l’émission de vendredi soir était l’une des meilleures de la saison. Ils ont bien aimé le débat sur les drag-queens et l’entrevue de Bureau avec une mère porteuse. Huit enfants dont quatre portés pour les autres. Et ce n’est pas fini, a-t-elle dit. Ça, c’est vraiment le monde à l’envers. L’émission sera-t-elle à l’antenne la saison prochaine ? Peut-être s’il y a de l’électricité et si on finit par trouver l’étincelle qu’il lui manque.

453 ANS D’ÉPICERIE !

Je n’ai pas vu Zone économie à Radio-Canada ni À vos affaires à TVA, mais un ami m’a dit qu’on y avait commenté le salaire de Galen Weston. Vous savez cet homme qui casse le français et qui annonce à la télévision les « choix du président ». En 2022, ce monsieur-là a gagné 11,79 millions de dollars. Pour mettre son salaire en perspective, disons qu’il permettrait de faire pour 500 $ d’épicerie chaque samedi durant 23 580 semaines, c’est-à-dire durant 453 ans ! Monsieur Weston a sûrement une grosse génératrice !

Samedi soir, j’ai raté Ben-Hur à TVA. Heureusement que je l’ai déjà vu cinq fois ! Une fois au cinéma et quatre fois à TVA !

L’électricité est revenue juste à temps pour la grande finale de La Voix. Je me doutais bien que la jeune et si talentueuse Franco-Ontarienne Sophie Grenier remporterait le grand prix de 50 000 $ et un contrat de disque avec Musicor. Elle a semé les autres concurrents loin derrière. La Voix reviendra-t-elle l’an prochain ? Si j’étais TVA, je passerais un an ou deux pour donner à de nouveaux talents le temps d’éclore et à Hydro celui d’enfouir les fils qui me fournissent l’électricité !