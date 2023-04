Daniel Bélanger en vedette au Festif!

Daniel Bélanger, Les Trois Accords, Vulgaires Machins, Ingrid St-Pierre, Jean-Michel Blais, Amyl and the Sniffers, Souldia et la formation ukrainienne DakhaBrakha seront de la 14e édition du Festif! de Baie-Saint-Paul.

Clément Turgeon et son équipe ont dévoilé mardi la programmation de cette édition 2023 constituée de 90 artistes et qui se déroulera du 20 au 23 juillet.

Photo fournie par Vitaliy Vorobyov

« On a essayé encore d’y aller avec une programmation typique du Festif! avec des valeurs sûres, des artistes établis, de la relève et des coups de cœur d’ailleurs », a indiqué, lors d’un entretien, le directeur général et artistique Clément Turgeon.

Le grand manitou de la programmation avoue s’être bien tiré d’affaire dans un contexte d’inflation qui affecte plusieurs festivals et événements.

« Il y a beaucoup de bons coups et de très beaux moments en vue, considérant le contexte économique. On est vraiment très contents », a-t-il ajouté, faisait référence à la venue de la formation rock-garage-punk australienne Amyl and the Sniffers.

Photo fournie par Jamie Wdziekonski

Clément Turgeon tente de les faire venir à Baie-Saint-Paul depuis plusieurs années. Le groupe de Melbourne, qui a fait les premières parties et de Green Day et des Foo Fighters, sera en vedette le 22 juillet.

Prestations intimistes

« Je les ai vus à l’automne lors du festival Iceland Airwaves. C’est un des spectacles puissants que j’ai vus dans ma vie. Amy Taylor contrôle la scène comme peu de chanteuses présentement. C’est un peu dans l’esprit du groupe Gogol Bordello et c’est un incontournable », a-t-il ajouté.

On retrouve aussi Valaire, Sara Dufour, Milk & Bone, Bleu Jeans Bleu, Mononc’ Serge et Anonymus, qui célébreront les 20 ans de l’Académie du massacre, Groovy Aardvark, Gab Bouchard, Safia Nolin à l’aube, Patrick Normand et plusieurs autres dans la programmation.

Nouveauté, la Série Urbania présentera des prestations gratuites et intimistes dans des commerces et des lieux inusités.

Une prévente locale se déroulera le 13 avril, de 7 h à 19 h, au Pavillon Jacques Saint-Gelais du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. La vente officielle sera lancée en ligne le 14 avril à midi. La programmation complète est en ligne sur lefestif.ca