De nombreuses options pour Cole Caufield

Il y a quelques mois, Jeff Gorton affirmait que Cole Caufield et le Canadien régleraient tous les détails pour un nouveau pacte. Il ajoutait que l’entente pourrait être signée au lendemain de la fin de la saison.

Pour combien d’années ?

On l’ignore.

Au cours des derniers jours, certaines rumeurs apportaient des éclaircissements et l’on disait que l’entente devrait être annoncée vendredi, comme l’avait prévu Gorton quelques mois plus tôt.

Mais pourquoi est-ce si urgent pour Caufield de signer une entente avec le Tricolore ? Après tout, il est joueur autonome avec compensation à la fin de la saison. Le Canadien devra soumettre une offre qualificative pour respecter les règlements du plafond salarial.

Où en sont les discussions entre le clan Caufield (Pat Brisson est son agent) et le Canadien (Kent Hughes et Jeff Gorton sont impliqués) dans le dossier ?

Ni Brisson ni les décideurs du Canadien ne vont discuter des négociations ni des modalités du contrat. En d’autres mots, Cole Caufield veut-il une entente de plusieurs saisons ? Sans doute.

Mais, pourrait-il être intéressé par une entente lui permettant d’obtenir un pacte de quatre ou cinq ans, comme l’avait exigé Auston Matthews avec les Maple Leafs de Toronto ?

Qui sait ?

Pensez-vous que Matthews a toutes les cartes dans ses mains présentement ?

Le plafond salarial, les engagements financiers des équipes, l’intérêt du joueur à s’associer à une organisation qui, en principe, ajoute les éléments pour donner du lustre à l’entreprise. Ce sont tous des points à considérer.

Du temps

Et ça demande un certain temps. Le Canadien veut s’assurer que Caufield endossera l’uniforme pour plusieurs saisons. Caufield ne cache pas qu’il aime bien Montréal. Il est rapidement devenu le favori des partisans parce qu’il est un joueur spectaculaire, un marqueur naturel, et aussi parce qu’il plaît aux partisans par ses actions, par son sourire communicateur.

Le jeune homme a du charisme.

Toutes les équipes convoitent un athlète capable de créer un impact majeur au sein de la communauté, au sein des partenaires d’affaires, et surtout, sur la patinoire.

Mais, ça veut dire que le pouvoir de négociation est très élevé.

Les décideurs du Tricolore en sont bien conscients.

A-t-on avancé dans les discussions ? On peut présumer que plusieurs scénarios ont été déposés sur la table.

Tout d’abord du côté de Caufield :

Veut-il parier sur son talent et penser en fonction d’un contrat de quatre ans et ensuite profiter d’une situation encore plus avantageuse pour frapper un grand coup ?

Désire-t-il la sécurité de l’emploi ?

Et chez le Canadien ?

On a été clair. On veut retenir les services de Caufield pour plusieurs saisons.

Le risque est tout de même important. Caufield a démontré qu’il avait le talent pour compétitionner au même niveau que les meilleurs de sa profession. Il présente un tableau fort attrayant : 53 buts et 84 points en 123 matchs.

Les décideurs du Canadien pourraient-ils prendre l’exemple des Stars de Dallas dans le dossier Jason Robertson ?

Un parallèle

On peut faire un parallèle entre les deux joueurs : ce sont deux jeunes marqueurs prolifiques. Au moment des négociations, Robertson avait disputé 123 matchs dans la Ligue nationale et montrait un bilan de 58 buts et 66 mentions d’aide, pour 124 points. Une moyenne d’un point par match.

Pendant plusieurs semaines, les Stars de Dallas et le clan Robertson (représenté par Pat Brisson) ont étudié plusieurs scénarios.

On a finalement opté pour une entente de 31 millions $ pour quatre ans, c’est-à-dire 7 750 000 $ par saison. Le contrat stipule que Robertson touchera 4,5 millions $ cette saison, 8 millions $ l’an prochain, 9,2 millions $ pour la troisième année de l’entente et 9,3 millions $ pour la dernière saison. Une fois le pacte complété, il aura 26 ans et possédera le statut de joueur autonome AVEC compensation. Robertson a parié sur lui-même en profitant de conditions très favorables. À sa troisième saison dans la Ligue nationale, son salaire est passé de 894 167 $ à 7 750 000 $. Jusqu’ici cette saison, il a marqué 45 buts et obtenu 58 mentions d’aide, pour un total de 103 points. Il montre une fiche de 103 buts et 125 passes, pour 228 points en 207 matchs. S’il poursuit sur cette lancée, peut-on croire qu’il réclamera plus de 10 000 000 $ par saison, d’autant plus que le plafond salarial va inévitablement atteindre de nouveaux sommets au cours des prochaines saisons.

Est-ce un processus que pourrait adopter Caufield ?

Tous les scénarios proposés jusqu’à maintenant ont assurément été étudiés.

Maintenant, quand en viendra-t-on à un dénouement ?

Les Stars ont annoncé le 6 octobre dernier, quelques jours avant le début de la présente saison, qu’ils avaient consenti un pacte de quatre ans à leur jeune joueur. Un contrat signé à la dernière minute.

Une question stratégique

Ç’a pris pratiquement une saison pour que les Bruins et David Pastrnak en viennent à un accord.

Le dossier Dylan Larkin a duré presque un an.

Les Islanders ont également mis beaucoup de temps dans les pourparlers relativement au contrat de Mathew Barzal. Le joueur des Islanders avait accepté un contrat de trois ans pour une somme de 21 000 000 $ en 2021. Cette saison, les Islanders lui ont accordé un contrat de 73 200 000 $ pour huit ans.

Un intervenant de la Ligue nationale me disait la semaine dernière : « Y a-t-il vraiment urgence dans le dossier Caufield ? Regarde ce qui se passe à travers la ligue. Et Caufield est un joueur autonome avec compensation. Les deux clans ont amplement le temps de concocter un pacte qui leur conviendra ».

Celui qui a toutes les options, c’est Cole Caufield.