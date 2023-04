LACELLE, Claire



À Montréal, à la résidence Angelica, le mercredi 15 mars 2023, a rendu son dernier souffle, à l'âge 94 ans, Claire Lacelle, épouse de feu Fernand Beauchamp.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois fils Denis (Francine Lapointe), Marc (Yves Fortin) et Sylvain (François Héroux), ses petits-enfants Samuel, Esther, Chloé et Roxane, ainsi que son frère et soeurs de l'Outaouais, sa région natale.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 16 avril 2023 de 13h00 à 15h00. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.