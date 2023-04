Des attaques pour discréditer le Canada

Les pirates du web russes, par leur cyberattaque, ont voulu lancer un message politique en plus de semer le doute sur la capacité du gouvernement de bien protéger ses infrastructures sur le web.

• À lire aussi: Les Russes attaquent les sites web du Parlement

« C’est clairement une intimidation par le monde virtuel. Ça lance un message et montre qu’ils ont été capables de faire un dérangement de l’appareil gouvernemental. Mais ça laisse à se demander si les mesures adéquates sont en place », s’interroge l’expert en cybersécurité Steve Waterhouse.

Selon lui, cette attaque montre que le gouvernement n’avait pas prévu la menace, comme l’avait démontré une attaque du groupe Anonymous en 2016. Cette nébuleuse de hackers, qui avait paralysé les sites web de la Chambre des communes, la Cour suprême, la GRC, avait permis d’améliorer les systèmes de défense à l’époque.

« Les gens peuvent extrapoler en se disant : “Si le site du premier ministre est mis hors ligne, qu’est-ce que ça va être du reste des sites du gouvernement ?” Ça va amener le doute et ça, c’est une réussite de ce coup fumant », ajoute-t-il.

Message politique

Par ailleurs, l’attaque envoie aussi un message politique, car elle a été lancée au même moment que la visite du premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, au Canada.

Photo d'archives Steve Waterhouse

Expert informatique

« Est-ce que c’est le gouvernement russe qui est derrière ? L’attribution est très difficile à faire. Cependant, si ça ressemble à un canard, que ça ‘‘couac’’ comme un canard et que ça marche comme un canard, c’est que c’est probablement un canard », dit M. Waterhouse.

L’attaque sur le site web de Justin Trudeau est ce qu’on appelle un déni de service.

« Le but, c’est d’utiliser le plus de ressources possible et d’envoyer des requêtes sur la cible qui va être débordée. On parle de milliers, voire des millions de machines compromises qui envoient des demandes d’information en même temps », explique-t-il.

Ces ressources sont des ordinateurs compromis qu’on appelle des « zombies ». « Ça peut être un ordinateur, une tablette, un moniteur de bébé, des caméras vidéo, ou n’importe quel appareil connecté sur le web qui peut être pris en contrôle à distance », indique-t-il.