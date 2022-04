Des recettes savoureuses faciles à cuisiner pour (re)découvrir Le porc du Québec

Grâce aux efforts continus des éleveurs, Le porc du Québec est aujourd’hui considéré comme une viande de qualité internationale aux multiples bienfaits nutritifs et économique.

Le porc du Québec est une protéine de grande qualité qui offre un excellent rapport qualité-prix. Pour des repas variés, sains et succulents, choisissez Le porc du Québec. Et pour trouver les meilleures coupes à bas prix, choisissez Maxi.

Avec sa grande polyvalence, ses multiples coupes et son goût savoureux, cette viande de qualité est un incontournable de la cuisine québécoise. De plus, Le porc du Québec est une viande très nutritive, puisqu’elle est une excellente source de protéines, de fer, de zinc et de vitamine du complexe B.

Voici donc différentes façons de l’apprêter pour vos repas de semaine ou pour recevoir.

Les meilleures recettes de porc du Québec Longe de porc à l’érable, farcie pomme-cheddar: le plat par excellence pour recevoir à la maison. En savoir plus Miniburgers de porc effiloché à la vietnamienne: une recette réconfortante, qui fera assurément plaisir aux enfants. En savoir plus Bol protéiné au porc chili-lime: un bol estival qui promet d’ensoleiller (et de sustenter!) votre journée. En savoir plus Carré de porc à l’érable, orange et gingembre: rien de plus simple que cette recette parfaitement équilibrée En savoir plus X

Coupes et découpes

Grâce à la variété des coupes de grande qualité offertes chez Maxi, on peut affirmer qu’il y a bel et bien du porc pour tous les goûts. Également, le porc est à son meilleur lorsque la cuisson est juste à point. Pour y arriver, évitez de surcuire la viande et choisissez le meilleur mode de cuisson, en fonction de la coupe.

Filet : l’une des coupes les plus tendres et les plus populaires au Québec. Le filet peut être farci, enduit d’une marinade sèche (de type «rubs») ou badigeonné de sauce.

Longe : coupe considérée comme extra-maigre, idéale pour les rôtis les plus tendres.

Côtelette : lorsqu’elle provient de la surlonge, elle est plus charnue: idéale pour les tournedos bardés de bacon. Lorsqu’elle provient du bout des côtes, elle est munie d’un os et plus persillée, donc plus savoureuse.

Jambon : saviez-vous que le jambon est transformé à partir d’un des trois grands muscles de la fesse du porc, soit l’intérieur de ronde, l’extérieur de ronde et la pointe ou de l’ensemble de ceux-ci?

Côtes levées : les côtes levées de dos «baby back ribs» – les plus populaires chez Maxi – sont moins grasses et ont une bonne épaisseur de viande sur les os, tandis que les côtes de flanc «spare ribs» sont reconnues pour être plus grasses, plus tendres et moins coûteuses.

Porc haché : il s’agit d’un excellent complément au bœuf haché, car il répond aux mêmes standards de production, mais est beaucoup moins cher et tout aussi goûteux. Pensez-y pour vos boulettes, hamburgers, pains de viande, croquettes et farces.

L’épaule : bien qu’elle soit fibreuse, la viande d’épaule peut être facilement attendrie par une cuisson lente à basse température. Elle est d’ailleurs tout indiquée pour le célèbre porc effiloché de type «pulled pork».

Bacon : artisanal ou de dos, le bacon est un incontournable de la cuisine québécoise, qui se décline autant en version salée que sucrée, et ce, de l’entrée au dessert.

Un produit 100 % québécois

Recherchez le logo bleu Le porc du Québec, qui indique que le porc est 100% élevé et transformé ici. D’ailleurs, en achetant localement, vous contribuez à la prospérité et à la vitalité de nos régions. Voici comment!

Les élevages et les éleveurs

Le porc du Québec, c'est bon pour nous, mais surtout, c'est bon au goût!