Éric Martel-Bahoéli: toujours debout malgré les coups

Quand un poids lourd tombe au tapis, la chute est imposante, mais lorsqu’il se relève, la force intérieure qui l’anime est encore plus saisissante. L’ex-boxeur de Québec Éric Martel-Bahoéli a essuyé une salve de coups, mais sa biographie qui vient de paraître rappelle qu’il a repris le parfait contrôle du combat de sa vie.

Je n’arrêterai jamais de me battre, c’est le titre du récit de ce qu’il perçoit comme sa « moitié de vie » et qu’il a coécrit avec le journaliste de Radio-Canada Charles Lalande.

Champion canadien amateur et auteur d’une fiche de 12-7-1 (8 K.-O.) dans les rangs professionnels, Martel-Bahoéli a dû faire son chemin sans l’apport d’un promoteur. S’il s’est battu contre des rivaux de tous les calibres, aucun d’entre eux ne lui a donné plus de fil à retordre que lui-même.

Dans cet ouvrage très intime, c’est à la fois le boxeur et l’humain qui se dévoilent sans la moindre pudeur sur les démons personnels qui l’ont travaillé au corps, mais surtout, sur la façon de les combattre.

« Charles m’a écrit en novembre 2020 pour me dire qu’il aimerait écrire ma biographie. Je voyais ça comme une occasion de rédemption. Pour moi, ce livre, c’est un message d’espoir », a-t-il confié dans le gymnase où il est entraîneur de boxe, le Nordik Fight Club.

Consommation

Lorsque les victoires s’accumulaient en début de carrière, Martel-Bahoéli filait le parfait bonheur. Puis, les défaites dans l’arène en ont entraîné d’autres, de bien plus difficiles, dans sa vie.

La dépendance aux drogues et à l’alcool a pris de plus en plus de place. Les bourses gagnées à la dure se sont rapidement évaporées. Les problèmes financiers et personnels ont vite amené le pugiliste à vivre une longue descente aux enfers qui a même culminé en un désir de s’enlever la vie, en 2018.

« Il y a plein de choses que personne ne savait. C’est l’enfer à quel point j’étais toujours en duel contre moi-même.

« Je ne fonctionnais plus, je n’étais plus fiable. Je perdais des relations, j’étais moins proche de ma famille, je ne payais plus mes comptes, les huissiers venaient chez nous... Je suis un gars fier et ma limite était franchie », raconte-t-il aujourd’hui, encore abasourdi par son ancienne vie.

Sobriété

Derrière le colosse aux airs de dur se cachait un être vulnérable, en constante quête de reconnaissance. Une reconnaissance qu’il lui semblait impossible d’obtenir en dehors de l’arène.

Jusqu’à ce qu’il opte pour la sobriété, en juillet 2019. Depuis, cette voie l’a toujours bien servi. Et c’est pourquoi la publication de ce livre lui semblait nécessaire.

« C’est dur de raconter tout ça, mais j’aime mieux vivre heureux en étant moi-même que de vivre avec tout ça en cachette en me mentant à moi-même. C’est une libération d’en parler parce que je ne veux jamais retourner là.

« Je ne suis pas juste un boxeur. Je suis un être humain qui a d’autres défis à relever, d’autres possibilités. J’ai une mission qui est d’aider mon prochain et de m’aider moi-même à être conscient des choix que je dois faire pour être bien », a-t-il souligné.

Aujourd’hui, Martel-Bahoéli a fait le choix d’une vie rangée, avec une conjointe qu’il qualifie d’« incroyable » et de « méchant gros plus dans ma vie ». Il demeure impliqué dans la boxe tout en pratiquant son métier d’agent d’intervention.

Bonheur

Il a entrepris des démarches personnelles pour s’aider, dont la fréquentation régulière d’une fraternité anonyme.

Les flashs enivrants de l’arène ne sont plus au centre de son univers et il ne s’en plaint pas.

« Je reste sur mes gardes. La course à pied m’aide beaucoup, je dois rester actif. Je sais que la toxicomanie, c’est une maladie. Je ne peux jamais prendre pour acquis que je suis guéri.

« J’ai réappris à vivre en profitant de choses simples de la vie. Quand tu es dans la boxe, tu vis de gros high et tu peux finir par tomber dans le paraître. Maintenant, ce qui me fait du bien, c’est d’aller dans un brunch de famille à Pâques. Ce qui paraît banal pour plusieurs, c’est ce qui fait ma journée », confie l’ancien cogneur.

Éric Martel-Bahoéli et Charles Lalande seront au Salon du livre de Québec, de jeudi à dimanche, pour présenter Je n’arrêterai jamais de me battre.