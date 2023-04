Fini la chimio pour un fan obsessif du Canadien et accessoirement... vedette dans le baseball majeur

Il faut beaucoup de courage et de persévérance pour réussir à jouer dans le baseball majeur quand on grandit en Australie. Mais ce ne fut finalement pas le plus grand défi qu’a accompli Liam Hendriks. Le lanceur vient d’annoncer qu’il avait remporté son combat contre le cancer.

Le releveur vedette des White Sox de Chicago avait révélé le 9 janvier être atteint de lymphome non hodgkinien. Aux États-Unis, les risques de décès liés à cette maladie sont d’environ 25%, tout dépendant de nombreux facteurs et du type précis de cancer, qui, dans le cas de Hendriks, n’a pas été dévoilé.

«Les cinq derniers mois ont été les plus rapides et les plus longs de ma vie [...]. Être en mesure de guérir a été l’une des choses les plus émouvantes que j’ai accomplies», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

L’histoire de Hendriks a de quoi inspirer les jeunes joueurs de baseball partout dans le monde. Il est de loin le meilleur joueur australien dans l’histoire du baseball. On compte sur les doigts d’une main ceux qui ont réussi à faire une carrière de plus de cinq dans la ligue, dont, pour les nostalgiques, l’ancien Expo format géant à la barbichette Graeme Lloyd.

Hendrik n’a jamais été repêché. Les Twins lui ont fait signer un contrat dès qu’il a eu 18 ans, comme le stipulent les règles entourant les joueurs internationaux.

Getty Images/AFP

Il est solide, l’Australien

Et l’équipe a rapidement réalisé qu’elle s’en fichait qu’il ne soit pas né dans un pays réputé pour le baseball. Il était vraiment bon, l’Australien. En quatre ans (ce qui est plutôt rapide pour un lanceur), il a franchi les cinq niveaux des ligues mineures pour atteindre les majeures.

De 22 à 25 ans, Hendriks a tout de même commencé à éprouver certaines difficultés et son étoile s’est mise à pâlir. Tout était alors à recommencer pour lui.

En 2013, alors qu’il avait 25 ans, les Twins l’ont libéré. Les Cubs l’ont réclamé. Dix jours plus tard, les Cubs l’ont libéré et les Orioles l’ont réclamé.

Un an plus tard, les Orioles ont décidé qu’ils n’en voulaient plus et les Blue Jays l’ont réclamé.

L’année suivante, les Jays l’ont échangé aux Royals, contre pas grand-chose.

Deux mois plus tard, les Royals l’ont échangé à leur tour contre pas grand-chose... aux Blue Jays.

L’année suivante, les Jays l’ont échangé à Oakland contre Jesse Chavez, un bon petit lanceur, sans plus. Cet échange s’est d’ailleurs avéré une catastrophe pour Toronto.

AFP

Peut-être le temps de faire autre chose

Donc, si l’on récapitule, entre 2007 et 2016, Hendriks a joué pour 16 équipes dans six niveaux différents. Normalement, c’est un signe que c’est le temps de faire autre chose dans la vie. Surtout qu’il était rendu à 27 ans. Mais l’artilleur n’a pas lâché.

Les A’s voyaient quelque chose en lui. Et ils ont été patients. Durant trois ans, le releveur a tranquillement retrouvé son aplomb en lançant un peu dans les majeures et un peu dans les mineures. Et comme c’est souvent le cas avec les A’s, ils avaient vu juste chez un joueur rejeté partout ailleurs.

À 30 et 31 ans, il est non seulement redevenu un bon lanceur, mais il était décrit par plusieurs analystes comme étant le meilleur releveur au monde. Il était même rendu trop bon pour qu’Oakland puisse le payer. Hendriks a alors paraphé une entente de 38 M$ pour trois ans avec les White Sox de Chicago et il a continué de dominer en 2021 et l’an dernier.

AFP

Go habs go

Hendriks a aussi des liens assez particuliers avec le Québec, qu’il ne se gêne pas pour montrer. Il est un maniaque du Canadien. C’est sa femme, Kristi, qui a passé du temps au Québec dans sa jeunesse, qui l’a initié. Elle est elle-même une grande fan du CH.

Mais pour le joueur de baseball, cette passion est devenue une «obsession». Hendriks dit même à la blague que sa femme a pris sa pire décision en le convertissant au Canadien. «Tout ce que je fais, c’est regarder le plus de matchs que je peux», a-t-il déjà raconté à NHL Network.

À la Classique hivernale de 2015, il avait fait un vol de... 15 heures depuis l’Australie pour assister au match, car Montréal y participait.

Aussi en 2015, alors qu’il portait l’uniforme des Blue Jays, toute l’équipe était allée voir les Maple Leafs. Pendant que tous ses coéquipiers portaient fièrement le chandail des Leafs, on pouvait le voir dans la loge avec sa casquette et son chandail du Canadien (voir ci-bas).

Photo tirée de Twitter

Le 7 juillet dernier, il était temps que le match finisse entre les Tigers et les White Sox, car Hendriks ne pouvait pas rater le repêchage et le premier choix du Canadien. Ses coéquipiers étaient au courant et ont accepté que la télé soit bien au bon poste pour assister à tout ça. On voit d’ailleurs régulièrement Hendriks avec une casquette du Canadien lors de ses points de presse après les matchs, comme on peut le voir ici:

Photo tirée de Twitter

Hendriks a des gilets de Carey Price et de Brendan Gallagher dans le vestiaire. Tout le monde est au courant de sa passion, assez particulière pour un joueur de balle. Il a par la suite indiqué qu’il était très emballé par le choix de Slafkovksy et qu’il avait confiance quant aux stratégies de Martin St-Louis, a-t-il raconté au site Canadien.com.

La date du retour de Hendriks est encore inconnue, mais il souhaite revenir au jeu le plus rapidement possible.