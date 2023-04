Jordan Harris boit maintenant du café, un effet du long calendrier de la LNH

Arber Xhekaj et Kaiden Guhle ont rencontré les médias lundi pour offrir un bilan de leur première saison dans la LNH. Jordan Harris, un autre défenseur à l’infirmerie et à ses premiers pas avec le Canadien, s’est prêté au même exercice une journée plus tard.

Absent pour les trois derniers matchs en raison d’une blessure au bas du corps, Harris ne revêtira plus le chandail du CH cette saison. Il aura participé à 65 matchs à sa saison recrue, obtenant 17 points (3 buts, 14 passes) avec un dossier de -3.

Malgré sa maigre expérience de dix matchs à la fin de la saison 2021-2022, Harris a gagné rapidement la confiance de Martin St-Louis et Stéphane Robidas cette saison avec un temps de jeu moyen de 18 min 39 s.

Seuls Mike Matheson (24:38), David Savard (22:23), Guhle (20:31) et Joel Edmundson (19:33) ont un temps d’utilisation moyen plus élevé.

Quand on lui a demandé de décrire la différence entre un calendrier avec les Huskies de Northeastern et celui du Tricolore, Harris a offert une réponse intéressante.

« C’est différent. Je blaguais avec les entraîneurs à ce sujet. C’est la première année que je ressens le besoin de boire du café. J’ai besoin de ça. Dans la NCAA, je n’en avais pas besoin. Je jouais juste deux fois par semaine. Il y a plusieurs choses derrière la scène qu’on ne voit pas. À Northeastern, je jouais 35 ou 40 matchs. Maintenant, on parle d’un calendrier de 82 matchs. Tu dois prendre soin de ton corps. »

Parmi le noyau

À l’instar de Guhle et de Xhekaj, Harris fait partie du futur de l’équipe à la ligne bleue. Tout comme Justin Barron, l’autre recrue, mais qui est toujours en santé. Il y a aussi Johnathan Kovacevic, mais il est un peu plus vieux à 25 ans.

Âgé de 22 ans, Harris gardera plusieurs éléments de sa première saison complète dans la LNH.

« Je considère que la meilleure façon d’apprendre, ça reste en faisant des expériences, a-t-il souligné. J’ai appris plusieurs leçons cette année. J’ai été chanceux, j’ai joué de grosses minutes cette saison. La LNH n’est pas une ligue facile. Mais si tu fais les bonnes choses, tu obtiens des récompenses. J’aimais notre groupe de joueurs. Nous avons un beau futur. »