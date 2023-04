Kate Winslet, la star discrète qui préfère vivre loin de Hollywood

Star planétaire grâce au méga succès au box-office du film Titanic, l’actrice Kate Winslet connaît une carrière remarquable malgré les embûches d'une enfance vécue dans la pauvreté. Dans la trentaine de films dans lesquels elle a joué dans les 30 dernières années, elle a cumulé une dizaine de récompenses et plus de 35 millions d’entrées au cinéma. Dans une première biographie de la star, l’auteur Jacques Demange raconte le parcours unique de l'actrice britannique. Son extrême perfectionnisme, son jeu brillant et sa très grande détermination explique le succès phénoménal de Kate Winslet, démontre l’auteur.

Pourtant, la comédienne a choisi la discrétion et de vivre loin des artifices qu’offre la vie hollywoodienne préférant demeurer en Angleterre son pays d’origine, où elle élève ses enfants. En fait, Kate Winslet fait tout différemment des autres, misant sur ce qu’elle a de mieux à offrir.

D’emblée, on comprend que l’actrice est pourvue d’une sensibilité à fleur de peau. Elle dira elle-même qu’elle a souvent du mal à se détacher des personnages qu’elle incarne pouvant pleurer plusieurs jours après un tournage. C’est sans doute cette grande sensibilité ajoutée à sa détermination incommensurable qui est gage de son succès. D’ailleurs, la grande majorité des critiques n’ont que du positif à souligner à son endroit, tout comme ses partenaires de jeu. Leonardo DiCaprio ami et celui avec qui elle a partagé la vedette dans Titanic et Les noces rebelles dira à son sujet qu’elle est la mieux préparée sur un plateau.

On peut dire que tout prédestinait Kate Winslet à devenir ce qu’elle est devenue.

Il y a d’abord eu ses parents, voire même ses grands-parents qui étaient tous les deux acteurs en plus de diriger la Reading Repertory Theatre Company. Née à Reading, dans le Berkshire (Angleterre), sa mère travaillait comme gardienne d’enfants et serveuse, tandis que son père Roger John Winslet était acteur sans grand succès qui peinait à subvenir aux besoins de sa famille. Après un accident, sa carrière prit un mauvais tournant, au point où pour survivre, il a dû faire appel à des organismes de bienfaisance pour obtenir des repas gratuits pour sa famille.

À seulement 11 ans, elle est acceptée à la Redroofs Theater School pour amorcer sa formation en art dramatique. Deux ans plus tard, elle aura un premier contrat publicitaire. Durant ses études, elle fera l’objet de moquerie en raison de son poids, elle pèse alors 185 livres. Elle sera même victime d'intimidation pour son apparence. Mais les mauvaises langues ne pourront suffire à amoindrir son désir de réussir une carrière d’actrice.

Si elle a connu la consécration à seulement 22 ans, avec le statut de star international grâce au film Titanic, sorti en 1997, il faut se rappeler que sa carrière a débuté quelques années plus tôt, notamment en 1994, alors qu’elle décrochait le rôle de Juliet Hulme dans Créatures célestes. Néanmoins, pour subvenir à ses besoins, elle devait travailler dans une charcuterie étant souvent sans travail entre deux productions.

Titanic : le tournage qui a tout changé

Malgré des débuts difficiles, Kate Winslet est toujours aussi déterminée à réussir. Avant même que ne débute le tournage de Titanic, elle prend les devants en contactant le réalisateur James Cameron pour obtenir le rôle de Rose DeWitt Bukater, la jeune aristocrate du film. Elle multiplie les démarches lui écrivant quotidiennement. Devant son insistance, elle sera invitée à auditionner à Hollywood. Bien que la jeune actrice impressionne le réalisateur en audition, son jeu étant intense, il hésite notamment pour ses rondeurs dans un monde hollywoodien où la beauté est représentée par le culte de la maigreur. Son accent britannique fait aussi hésiter.

Elle multipliera les appels téléphoniques à Cameron et lui enverra une rose faisait référence à son rôle. Kate fera appel aux services de Susan Hegarty coach en dialectes qui lui permet d’abandonner petit à petit son accent britannique.

Le tournage de Titanic, est éprouvant pour Kate qui a failli se noyer et a souffert d'hypothermie, mais le travail sera salué et il deviendra le film le plus rentable de l’époque avec 1,8 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Après son succès dans Titanic, Kate achète une maison à ses parents et dira que désormais elle n’aurait plus jamais à couper de la charcuterie pour subvenir à ses besoins.

Elle fera néanmoins des choix surprenants aux yeux de plusieurs. Au lieu d’attendre le prochain blockbuster, elle optera pour des productions beaucoup plus modestes, comme Marrakech Express et Holy Smoke, disant modestement qu’elle a encore beaucoup à apprendre en tant qu’actrice.

De plus, ne voulant pas être cataloguée par les producteurs et réalisateurs pour des films historiques, elle choisira volontairement des rôles lui permettant de changer de registre du tout au tout.

Ainsi, on la verra dans La Vie de David Gale, abordant le thème de la peine de mort puis dans des films plus légers comme, dans Neverland ou dans la comédie romantique The Holiday, où elle partage l'affiche avec Cameron Diaz dans la comédie romantique.

En 2009, elle se fera remarquer de nouveau dans le film, The Reader (Le Liseur), où elle incarne une femme accusée de crimes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Un rôle qui lui a demandé beaucoup sur le plan psychologique. Son travail sera récompensé, elle obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice.

Elle acceptera de jouer dans quelques séries télé dont Mildred Pierce où elle se fait remarquer, remportant l'Emmy de la meilleure actrice dans une mini-série.

Une femme libre avec trois maris

Kate Winslet affirme adorer son métier, mais se considère une mère avant tout. D’ailleurs, elle choisit souvent ses tournages en fonction des congés scolaires de ses enfants. Elle en aura eu trois de trois pères différents.

Son premier mariage a lieu en 1998, avec Jim Threapleton un assistant-réalisateur rencontré sur Marrakech Express. Ensemble, ils auront une fille, Mia Honey Threapleton. Le mariage ne tiendra que trois ans. En 2003, elle se mariera avec le réalisateur Sam Mendes. Kate Winslet donnera naissance à son deuxième enfant, Joe Alfie Winslet Mendes en 2003.

Depuis 2011, elle est mariée avec le neveu de Richard Branson, Edward Abel Smith avec qui elle a eu son troisième enfant, Bear Blaze Winslet.

Dans ses choix de femme libre, elle affirme également être à l’aise à jouer des scènes nues, l’ayant déjà fait dans une dizaine de films. Pour elle, il s’agit là d’un hommage envers la femme favorisant une image corporelle positive.

Aujourd’hui, l’actrice de 47 ans vit avec son amoureux et ses enfants dans un domaine sur le bord de la mer situé à West Wittering, en Angleterre, qu’elle a acheté en 2015 pour 3,25 millions de livres (5,8 millions canadiens).

Kate Winslet : La discrète

Jacques Demange

Éditions LettMotif

230 pages