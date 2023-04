La Coopérative funéraire des Deux Rives : référence du domaine funéraire à Lévis

Que ce soit pour planifier des arrangements préalables, organiser des funérailles ou obtenir du soutien en période de deuil, un nom s'impose : la Coopérative funéraire des Deux Rives.

Riche de ses 50 années d’expérience en accompagnement de haute qualité, la Coopérative se positionne comme leader du domaine funéraire. Un titre fièrement acquis grâce à son expertise, son équipe engagée, ses installations modernes ainsi que son grand respect de l’humain et de l’environnement.

La Coopérative funéraire des Deux Rives est issue du regroupement de six coopératives situées de part et d’autre du fleuve au fil des ans : Plateau (Sainte-Foy), Aubigny (Lévis), Lotbinière, Anse (Limoilou), Côte-de-Beaupré et La Capitale (Saint-Roch et Duberger – Les Saules).

25 ans d’engagement et d’accompagnement

Cette année, la Coopérative funéraire des Deux Rives souffle ses 50 bougies et souligne, par le fait même, 25 ans d’accompagnement et d’engagement à Lévis, berceau de la coopération.

Des arrangements préalables au soutien au deuil, en passant par l’organisation des derniers adieux à l'être cher, le Centre funéraire d’Aubigny offre tous les services sous un même toit, et ce, dans des installations contemporaines, complètement rénovées en 2017.

Le Centre compte, entre autres, deux salons d'exposition, une salle de recueillement avec service de webdiffusion, une salle de réception avec toutes les commodités pour les traiteurs, une salle de jeux, une terrasse extérieure, un grand stationnement et un accès privilégié au cimetière et au mausolée de la Corporation Mont-Marie, partenaire de la Coopérative.

Découvrez l’histoire de la Coopérative funéraire des Deux Rives à Lévis 1996 : lors d'un Sommet des aînés tenu à Lévis, les 700 participants demandent la création d’une coopérative funéraire. 1998 : au printemps, la Coopérative funéraire d’Aubigny est fondée. 2003 : fusion de la Coopérative funéraire d’Aubigny avec celle du Plateau, menant à l’inauguration d’un centre complet et ultramoderne sur la rue du Mont-Marie. 2005 : fusion de la Coopérative funéraire de l’Anse avec celle du Plateau. Désormais présente sur les deux rives du Saint-Laurent, la coopérative élargie devient la Coopérative funéraire des Deux Rives.

Consultez le site Web pour en connaître davantage sur l’histoire de la Coopérative.

Une approche humaine avant tout

La Coopérative funéraire des Deux Rives incarne au quotidien sa mission auprès de ses membres et de la communauté : accueillir et accompagner chacun avec bienveillance dans les différentes étapes, et ce, dans le respect de ses besoins.

Tout au long des années, la Coopérative a parfait un savoir-faire, mais également un savoir-être, que chaque employé – ils sont plus de 120! – a fait sien. Cette approche humaine contribue grandement à la confiance que, depuis 25 ans, la population lévisienne lui témoigne.

Une approche innovante également

Précurseur dans son domaine, la Coopérative funéraire des Deux Rives a depuis longtemps inscrit le développement durable au coeur de ses préoccupations. En effet, plus de 12 ans maintenant se sont écoulées et au cours desquelles elle a porté une attention de premier plan à l'impact environnemental, social et économique de ses activités.

Depuis 2010, ses nombreuses réalisations lui ont d'ailleurs valu plusieurs certifications et prix, dont l’attestation écoresponsable du Programme Héritage de la Fédération des coopératives funéraires du Québec (FCFQ).

Quatre actions pour la préservation de l’environnement 1. La Coopérative a pris un virage technologique qu’elle poursuit, ayant notamment intégré un service de webdiffusion dans ses centres depuis quelques années déjà. 2. La Coopérative funéraire des Deux Rives compensera les gaz à effet de serre émis lors de ses activités funéraires en 2022 en plantant 8 507 arbres cette année. 3. La réduction à la source des matières résiduelles est le leitmotiv de la Coopérative depuis 2019. Elle récupère le verre, le métal, les plastiques, les multicouches ainsi que 17 autres matières. 4. Pour limiter la pollution des sols, la Coopérative propose aux familles de louer un cercueil ou encore de se tourner vers un cercueil écologique.

La Coopérative funéraire des Deux Rives compte des centres funéraires de part et d'autre du fleuve, soit à Lévis, à Québec et sur la Côte-de-Beaupré. Elle dessert également le territoire de la MRC de Lotbinière. Pour trouver un point de service près de chez vous et obtenir un accompagnement de haute qualité, visitez le site Web de la Coopérative.