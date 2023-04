Tirs de barrage: Michel Therrien envoyait Sidney Crosby... même s’il ne voulait plus y aller

La décision de Darryl Sutter de ne pas envoyer Tyler Toffoli en tirs de barrage, lundi, alors que son équipe se battait pour sa vie fait énormément réagir.

Lors de son segment à l’émission La Poche Bleue le midi, mardi, Michel Therrien a avoué que cette situation lui avait ramené de vieux souvenirs.

«Dans les débuts de Sidney Crosby, il y avait une période où il avait été 0 en 8. Je m’en souviens encore comme si c’était hier. On jouait un match à Tampa Bay et il rentre dans mon bureau et me dit qu’il ne veut plus y aller en tirs de barrage. Je lui avais répondu qu’il devait comprendre que, même s’il était 0 en 20, il allait y retourner.»

L’ancien entraîneur ne voulait pas répéter la même erreur que Marc Crawford a faite aux Jeux olympiques de Nagano en 1998.

«Je n’allais pas faire comme Marc Crawford. On se souvient tous qu’aux Jeux olympiques, il n’avait pas envoyé Wayne Gretzky en tirs de barrage. Je lui avais expliqué qu’il était supposé être le meilleur joueur dans la LNH et qu’il allait devoir y retourner. Ce n’est pas moi qui va la mettre dedans. Éventuellement, il s’est amélioré.»

Therrien estime que cette décision de Sutter pourrait bien sonner le glas de son passage à Calgary et peut-être même de sa carrière dans la LNH.

«On s’attend tous à ce que quelque chose se passe avec l’organisation des Flames. Cette équipe devait participer aux séries éliminatoires. Ils n’ont pas été en mesure de sortir le maximum avec cette équipe.»

