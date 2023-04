L’actrice Lena Dunham célèbre ses cinq ans sans drogues ni alcool

Lena Dunham se sent à nouveau heureuse depuis qu’elle s’est éloignée des drogues et de l’alcool.

Dans une publication Instagram, lundi, la star de Girls a annoncé qu’elle était sobre depuis cinq ans. Une date qu’elle a souhaité célébrer en se remémorant son parcours.

«Il y a cinq ans aujourd’hui, j’ai mis le pied, tremblant comme un petit enfant, dans un centre de traitement pour toxicomanie. Mes parents m’ont dit au revoir en me prenant dans leurs bras, j’ai mis des pantoufles et j’étais là. La dépendance m’a attrapée petit à petit, puis tout d’un coup. C’est un cliché pour une raison: demander de l’aide a été la partie la plus difficile», a-t-elle écrit en légende d’une série de photos d’elle-même.

L’actrice et scénariste a raconté son parcours vers une vie plus saine et a envoyé un message d’espoir aux fans qui, comme elle, pourraient être aux prises avec la dépendance.

«Chaque étape à partir de là est devenue plus facile. Et la facilité a toujours été l’objectif, la facilité dans mon corps, la facilité dans mon esprit agité et la facilité d’exister dans les moments de douleur, d’anxiété et d’incertitude sans rechercher une solution qui semblait aider sur le moment, mais plutôt m’éloignait davantage des gens que j’aime et de la vie que je voulais, a-t-elle poursuivi. Les cinq dernières années ont été les plus heureuses de ma vie sur terre jusqu’à présent (du moins cette fois-ci!) Elles ont été pleines de travail, d’amour, de complexité et, oui, de douleur.»

«Faire face à tout cela sans me soigner de manière malsaine m’a donné une base solide et de nouveaux outils. Il y a cinq ans, tout cela était impossible à imaginer... Chaque jour est une leçon que j’ai la chance d’apprendre, et je ne la tiens pas pour acquise. Alors surtout aujourd’hui, je suis reconnaissante», a conclu Lena Dunham.