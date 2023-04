Le burnout ne se soigne pas n’importe comment

Avec nos deux enfants, mon mari et moi avons traversé la pandémie comme si de rien n’était, et je me sentais en forme pour retourner au travail à temps plein quand la fin du confinement fut décrétée. J’ai repris le chemin du bureau avec enthousiasme, convaincue d’être en pleine forme pour le faire.

Malheureusement, en novembre dernier, il a fallu me rendre à l’évidence que mon corps, et surtout mon esprit, ne suivait plus. Une seule consultation a convaincu mon médecin de famille de me mettre au repos complet avec médication. Mais comme cinq mois plus tard ça ne va pas beaucoup mieux, je songe à cesser la médication et à me soigner avec les médecines douces recommandées par ma sœur qui a des connaissances dans le domaine. Qu’en pensez-vous ?

Le naturel me va mieux

J’ai comme principe qu’on n’interrompt pas un traitement sans en parler à son médecin traitant. Lui seul pourra vous guider pour le mieux. Mais personne ne vous empêche d’ajouter une approche naturelle au traitement prescrit s’il n’y a pas de contre-indications.