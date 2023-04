Le conte de fées de quatre Québécois au Frozen Four

«Quand on a marqué le but gagnant en prolongation, on regardait autour de nous et on n’entendait rien. On ne pouvait pas croire que ça venait d’arriver. Aujourd’hui, on a encore de la misère à le croire.»

Cristophe Tellier n’en revient toujours pas. En compagnie de trois autres Québécois, il a remporté le championnat national de hockey universitaire américain (Frozen Four) avec les Bobcats de l’Université Quinnipiac. Une victoire dramatique de 3-2 contre les grands favoris, les Golden Gophers de l’Université du Minnesota.

«On n’aurait pas pu écrire un tel scénario, a ajouté Tellier. C’est incroyable. Nous n’avions pas une équipe avec plein de choix de repêchage. Seulement des gars qui ont passé sous le radar.

«On n’a pas été respectés au niveau national pendant une bonne partie de l’année malgré notre fiche (34-4-3). De pouvoir finir le travail et de le prouver aux gens, c’est un rêve d’enfant qui se réalise.»

Le défenseur Charles Alexis Legault était encore euphorique quand on l’a rejoint.

«Je ne suis pas encore descendu de mon nuage, a mentionné le joueur de première année. C’est un sentiment surréel. Depuis que je suis petit, c’était un de mes rêves. Là, le rêve est devenu réalité.

«Il n’y a pas de mots pour décrire comment je me sens.»

Une remontée

Tirant de l’arrière 2-0 en deuxième période, les Bobcats ont effectué une remontée pour remporter le premier championnat de leur histoire.

Tellier, Legault, le gardien Yaniv Perets et l’attaquant Christophe Fillion ont eu leur mot à dire dans ce triomphe. Tellier a marqué le premier but du match des Bobcats. Perets a été spectaculaire devant sa cage en troisième période.

Quant à Filion et Legault ont été solides dans leur rôle. Legault, une recrue, a été efficace alors que les Golden Gophers envoyaient leur gros trio alors qu’il était sur la patinoire. Avec son coéquipier Jayden Lee, il a réussi à neutraliser l’unité de Matthew Knies, Logan Cooley et Jimmy Snuggerud.

«Avant le match, j’étais très nerveux. Le petit hamster allait vite dans ma tête, a souligné le Montréalais. Lors de la période d’échauffement, tout le stress est parti.

«J’avais une opportunité et je voulais seulement faire du mieux que je pouvais. Knies, Cooley et Snuggerud vont jouer dans la LNH un jour. Ils formaient le meilleur de la NCAA cette année.

«Je me suis seulement dit que c’étaient des joueurs comme les autres et c’est une des raisons de notre succès dans ce match.»

Des célébrations grandioses

Les Bobcats ont eu droit à plusieurs célébrations sur et à l’extérieur de la patinoire. Les joueurs et les entraîneurs n’ont pas beaucoup dormi depuis samedi soir. C’est la fatigue de tous les champions.

À leur arrivée sur le campus de leur université, ils ont droit à un tapis à leur sortie de leur autobus. Près de 500 personnes les attendaient pour célébrer leur exploit.

Puis, lundi, les membres des Bobcats ont eu à une parade dans les rues de Hamden, au Connecticut. Par la suite, une cérémonie a été présentée dans leur domicile.

«Il devait y avoir 5000 personnes. C’était fou ! Je pense que c’est la meilleure foule de notre saison, a ajouté Legault. C’était vraiment impressionnant.

La vengeance du paternel et une épaule disloquée

Lorsqu’il a remporté le championnat national, Charles Alexis Legault a eu une pensée pour son paternel.

Alexandre Legault, qui portait les couleurs des Terriers de l’Université de Boston en 1990, avait subi un revers crève-cœur en demi-finale du tournoi Frozen Four.

«Je peux maintenant me vanter que je l’ai gagné, a souligné le défenseur en riant. Mon père, c’est une grosse partie de mon développement. Il me parle des erreurs qu’il a faites quand il jouait pour m’aider.

«Je suis content d’avoir gagné devant ma famille. Elle m’a beaucoup supporté au cours des dernières années. C’est la moindre des choses de gagner ce titre devant eux.»

On peut penser que ses parents étaient émotifs en voyant leur fils soulever le précieux trophée sur la glace du Amalie Arena, domicile du Lightning de Tampa Bay.

De la douleur pour Fillion

Lors des grands matchs, on assiste souvent à des histoires qui sortent de l’ordinaire. Christophe Fillion a démontré beaucoup de courage en finale contre l’Université du Minnesota.

Le Québécois s’est disloqué une épaule en deuxième période après une mise en échec.

«Je suis sorti immédiatement du match parce que j’avais entendu quelque chose de bizarre, a raconté Fillion. J'ai dit au médecin de faire n'importe quoi pour que je puisse revenir dans le match. Deux piqûres plus tard, je ne sentais plus rien. Lorsqu’on a compté le but égalisateur, j'ai couru au vestiaire pour une autre piqûre, mais nous avons eu besoin de seulement 10 secondes pour gagner en prolongation, donc je n'en ai pas eu besoin.

«Le feeling de remporter le championnat national est incroyable. C’est un rêve devenu réalité, a-t-il ajouté. Toute l’année, remporter ce trophée était notre objectif et nous l’avons accompli. Je suis tellement fier de cette équipe-là. Ces gars-là vont être mes meilleurs amis pour le reste de ma vie.»

Tel un Bob Gainey en séries éliminatoires, Fillion a terminé le match dans la douleur avec ses coéquipiers. Il a pu assister à la remontée de son équipe et à la victoire en prolongation.

Dans le calepin

L’avenir du gardien Yaniv Perets sera bientôt fixé. Celui qui est finaliste pour le prix Mike Richter, remis au meilleur gardien de la NCAA, est en négociations avec plusieurs organisations de la LNH. Le Montréalais vient de connaître une saison extraordinaire avec une fiche de 34-4-3, une moyenne de 1,49 et un taux d’efficacité de ,937.