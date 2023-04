Le dérapage des Québécois

Les téléspectateurs qui ont regardé vendredi Le monde à l’envers avec Stéphan Bureau, à TVA, et dimanche Tout le monde en parle avec Guy A. Lepage, à Radio-Canada, ont dû être plongés dans la confusion. C’est le moins que l’on puisse dire.

Qui peut nier le malaise qu’ont provoqué certains invités qui se sont présentés comme les porteurs des tendances nouvelles en matière d’ouverture, de progrès et d’évolution de la nature humaine ?

La question des mères porteuses a été présentée non seulement comme une évidence législative, mais comme un pas de plus dans l’évolution des mœurs contemporaines. Un acquis positif, sans même une discussion.

Les mères porteuses invitées dans les deux émissions ont exigé qu’on les définisse désormais comme des « femmes » porteuses sans soulever la moindre interrogation sur les deux plateaux. Cela va de soi, semble-t-il.

Vocabulaire

En effet, le combat pour contrôler les mots semblait pour tous les invités présents comme une évidence. Or, n’y a-t-il pas une différence de taille entre une femme et une mère ? Si on se désigne comme une simple femme par rapport à l’enfant à naître plutôt que comme la mère, est-ce une façon de nier ce que ressent une femme pour son bébé pendant sa grossesse ?

La mère porteuse sur le plateau de TVA a déjà eu quatre filles qu’elle a gardées. Elle a l’intention d’avoir d’autres enfants pour des « clients ». Son bébé fille de quelques semaines appartenant au père adoptif présent sur le plateau était dans les bras de sa marraine elle-même à l’écran. « Elle est donc la sœur de vos autres filles », a lancé Stéphan Bureau, trahissant un malaise partagé sans doute par nombre de téléspectateurs. « Pas du tout », a répondu celle qui se désigne plutôt comme « femme porteuse », refusant l’appellation « mère porteuse ».

D’où la question essentielle, qui n’a jamais été soulevée pendant cet échange et qui aurait pu devenir un vrai débat. Mais qui donc se préoccupe du droit de cet enfant et de sa filiation génétique ? L’enfant porté par une femme qui ne le reconnaît pas comme son propre enfant garde néanmoins une filiation qu’on ne saurait ignorer.

Or à TVA comme à Radio-Canada, il n’y a eu aucun débat de nature morale ou éthique concernant le bébé. Et ses droits.

Débat sérieux

Ce n’est guère étonnant, car au Québec, les enjeux soulevés par le thème des mères porteuses ont fait l’objet de peu de débats. On semblait plutôt faire profil bas. La professeure de l’UQO spécialiste de la procuration pour autrui invitée par Radio-Canada n’aura servi que de caution idéologique à la cause. Elle a gentiment nettoyé son vocabulaire de toute connotation critique.

À vrai dire, c’est la drag-queen Barbada, présente sur le plateau de TLMEP, qui, sans se dépouiller de son costume hautement carnavalesque, est entrée dans cette grave et dérangeante discussion en criant joyeusement aux femmes porteuses : « Faites-nous-en, des enfants. On en a besoin au Québec et j’ai besoin d’enfants pour conter mes histoires et faire mon métier. »

Voilà comment conclure un débat éthico-philosophique au Québec où l’on ne recule jamais devant la superficialité lorsque le punch est bon.