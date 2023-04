Le patron de la principale organisation patronale britannique (CBI) licencié pour conduite inappropriée

La principale organisation patronale britannique, la CBI, a annoncé mardi le licenciement «avec effet immédiat» de son patron Tony Danker pour «conduite inappropriée au travail», dans la foulée de révélations sur des accusations d'agressions sexuelles visant plusieurs responsables.

Cette décision intervient à la suite d'«une enquête indépendante sur des plaintes spécifiques d'inconduite au travail à l'encontre» de M. Danker, a précisé la CBI dans un communiqué, dans lequel elle «présente ses excuses aux victimes de cet échec organisationnel».

Le syndicat patronal a annoncé mardi que Rain Newton-Smith, ancienne économiste en chef de la CBI et actuellement une des dirigeantes de la banque britannique Barclays, sera sa nouvelle directrice générale.

«Les allégations qui ont été faites ces dernières semaines au sujet de la CBI ont été dévastatrices», a reconnu l'organisation dans son communiqué, précisant que «trois autres employés de la CBI sont maintenant suspendus dans l'attente d'une enquête plus approfondie».

La CBI a vu ces derniers jours ses partenaires habituels prendre leurs distances, certaines entreprises réévaluant leur statut de membre tandis que les instances gouvernementales ont interrompu leur collaboration.

Plusieurs femmes travaillant pour l'organisation affirment avoir été victimes d'agressions sexuelles, et même de viol, de la part de dirigeants de l'organisation, selon une enquête publiée début avril par le quotidien The Guardian.

Ces révélations sont publiées moins d'un mois après l'annonce de la mise en retrait de M. Danker, lui-même visé par des allégations de «contacts non sollicités» considérés comme du «harcèlement sexuel» sur son lieu de travail.

Selon les derniers témoignages publiés par The Guardian - et qui ne concernent pas M. Danker -, plus d'une douzaine de femmes qui travaillent ou ont travaillé pour la CBI affirment avoir été victimes de «différentes formes de comportements sexuels déplacés de la part de responsables» de l'organisation.

L'une d'entre elles affirme même avoir été violée lors d'une fête organisée sur un bateau sur la Tamise en 2019, tandis qu'une autre dit avoir été agressée sexuellement lors de ce même évènement.

Toutes dénoncent une «culture misogyne» et «toxique» au sein de l'organisation.

La CBI a fait appel à un cabinet d'avocats Fox Williams pour enquêter, mais outre cette enquête, la CBI «est en contact avec la police et a clairement indiqué son intention de coopérer pleinement à toute enquête» des autorités.