Le ramadan chez Adonis

Un de nos lecteurs, que je remercie, porte à ma connaissance ce que je vais maintenant partager avec vous.

Ce lecteur est originaire du Moyen-Orient, mais il n’est pas musulman.

Beaucoup ne savent pas qu’il y a des chrétiens au Moyen-Orient, de moins en moins, et que leur persécution violente est l’un des drames les plus volontairement passés sous silence de notre époque.

Étalage

Ce lecteur va faire son épicerie au marché Adonis du Quartier DIX-30 à Brossard. Cela lui rappelle, dit-il, ses lointaines origines.

J’ai moi-même fréquenté pendant des années celui de Laval.

Il y est samedi dernier, la veille de Pâques.

Il est surpris d’y voir, dit-il, des hommages très visibles, très ostentatoires, immanquables, au ramadan : un mobile gonflable, une grande banderole et deux kiosques.

C’était pareil, dit-il, au marché Adonis de Laval, selon un de ses amis.

Le ramadan, mois saint des musulmans, est un des cinq piliers fondamentaux de l’islam, avec les prières quotidiennes, l’aumône, le pèlerinage à la Mecque et la croyance en une seule divinité, Allah, et un seul prophète, Mahomet.

Pas du tout virulent, mon lecteur dit : bon, c’est assez particulier, mais le plus frappant n’est pas là.

Ces derniers jours, c’était aussi la Pâque chrétienne, de même que la Pâque juive. Mais rien chez Adonis pour les souligner, même pas une mention.

Le jour précis de la Pâque chrétienne, le dimanche 9 avril, on soulignait seulement que le magasin serait ouvert pour aider... les sinistrés privés d’électricité.

Un immense scandale ? Bien sûr que non. Mon lecteur ne dit pas cela, moi non plus. Mais cela soulève des questions, dit-il.

La clientèle d’Adonis n’est pas que musulmane. Elle n’est même probablement pas majoritairement musulmane dans cette épicerie.

C’était pourtant la seule religion qui s’y affichait, pas du tout discrètement, pendant cette semaine importante pour d’autres croyants aussi.

Adonis est certes une épicerie d’origine moyen-orientale, mais le Moyen-Orient est aussi le berceau du judaïsme et du christianisme, non ?

Adonis est par ailleurs, depuis 2017, la propriété exclusive de Metro, une entreprise québécoise, après avoir été fondée par des immigrants libanais qui n’étaient pas musulmans.

Alors pourquoi ce prosélytisme lourd en faveur d’une religion particulière ?

La question se pose aussi, ajouterais-je, dans un contexte où l’affichage d’autres religions dans les lieux publics est de plus en plus souvent pointé du doigt.

Ai-je besoin de rappeler toutes les fois où l’évocation de Noël, fête chrétienne, souleva un débat, conduisant même des dirigeants politiques à ne plus souhaiter des vœux la mentionnant, voire à faire retirer sapins, crèches, etc. ?

Discrétion pour les uns, étalage pour les autres ? Pourquoi ?

Respect

Je n’accuse personne.

La décision fut sans doute prise de bonne foi par des gens voulant, comme toujours, faire preuve d’« ouverture » et de « respect ».

On échappe cependant difficilement à l’impression que l’« ouverture » et le « respect » penchent un peu toujours dans les mêmes directions.