Les Devils mettent fin au rêve des Sabres

Devon Levi et les Sabres y ont cru, mais ce ne fut pas suffisant. Les Devils du New Jersey ont éliminé l’équipe de Buffalo de la course aux séries éliminatoires, mardi au Prudential Center, en l’emportant 6 à 2.

Il ne reste donc plus que les Penguins de Pittsburgh, les Panthers de la Floride et les Islanders de New York dans le derby pour une place parmi les équipes repêchées dans l’Est.

Les Sabres ont ainsi raté leur coup pour une 12e campagne consécutive, la plus longue disette active dans la Ligue nationale de hockey.

Tomas Tatar a fait mal à la troupe de Don Granato en inscrivant un doublé et en atteignant le plateau des 20 buts en troisième période. Sa deuxième réussite, dans un filet désert, a mis le match hors de la portée des Sabres.

Jack Hughes a aussi trouvé le fond d’une cage abandonnée pour s’approcher à trois points du plateau des 100. Ses 97 points en 2022-2023 représentent un record d'organisation.

Jesper Boqvist, Jonas Siegenthaler et Miles Wood ont complété la marque dans le camp des vainqueurs. Jeff Skinner et Mattias Samuelsson ont répliqué.

Grâce à ce gain, les Devils ont d’ailleurs confirmé qu’ils bénéficieront de l’avantage de la glace dans leur série de premier tour.