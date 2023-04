Les enquêteurs à pied d'œuvre après l'effondrement d'un immeuble en France

Face aux décombres de l'immeuble soufflé dimanche par une explosion à Marseille, dans le sud-est de la France, qui a fait six morts et deux disparus, les enquêteurs tentaient mardi d'élucider les causes de son effondrement vraisemblablement lié au gaz.

Quatre victimes ont été identifiées. Il s'agit de deux femmes, âgées de 65 et 88 ans, et un couple de 74 ans. Nicole Gacon, 65 ans, vivait dans un appartement en rez-de-jardin; Antionietta Alaimo, épouse Vaccaro, 88 ans, était au premier étage; Jacques et Anne-Marie Praxy, 74 ans tous les deux, habitaient un duplex au 3e étage.

«Il y a toujours de l'espoir» de retrouver des survivants, a assuré en fin de journée le capitaine de vaisseau Christophe Guillemette, commandant en second du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

«Quand on remonte le fil des événements de ce type, il y a toujours des histoires extraordinaires», a-t-il fait valoir, tout en reconnaissant que la structure des immeubles de ce quartier du centre de Marseille, en pierre et terre et non pas en béton, ne facilitait pas la formation de poches permettant d'attendre les secours.

AFP

Une enquête judiciaire sur les origines du drame a été ouverte pour homicides involontaires. Les enquêteurs travaillent «sur l'hypothèse d'une explosion au gaz», a déclaré mardi la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens. Elle a précisé que seuls les appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage étaient fournis en gaz.

Parmi les décombres, les enquêteurs ont retrouvé un compteur de gaz sur lequel des vérifications sont en cours afin de vérifier une éventuelle «consommation anormale dans les 24 heures précédant l'explosion».

Sur place, 18 enquêteurs de la police judiciaire, saisis pour homicides involontaires, ont été déployés, au côté de 22 collègues de la police scientifique.

AFP

Appel à témoins

En fin de journée, pour faire progresser l'enquête, les autorités ont lancé un appel à témoignages à toute personne qui se serait trouvée dans la rue juste avant les faits dans la nuit de samedi à dimanche.

Du côté des quelque 300 personnes évacuées par précaution des immeubles voisins, l'inconnue demeure de savoir quand elles pourront revenir chez elles.

AFP

«Le pire, c'est de ne pas savoir combien de temps ça va durer. Ce qui m'angoisse le plus c'est de pas savoir où je vais vivre, s'il faut que je me trouve un nouvel appartement», témoigne Alhil Villalba, 33 ans.

«Tant que nous sommes sur une opération de sauvetage, nous resterons sur ce périmètre de sécurité», a expliqué mardi soir le commandant Guillemette. «Nous essayons de mettre en place une stratégie pour essayer d'apprécier le niveau de risque ou l'absence de risque dans l'ensemble de la zone. Quand nous aurons cette vision globale, nous pourrons définir une stratégie et la proposer à M. le maire pour réintégrer l'ensemble des habitations».

Certains immeubles du quartier pourraient être définitivement condamnés. «Ça a été d'une violence inouïe et cela a fait bouger potentiellement les bâtiments adjacents, donc il faut être vigilant», avait averti lundi l'adjoint au maire à la Sécurité, Yannick Ohanessian.